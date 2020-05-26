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В России начались клинические испытания препарата против коронавируса
26.05.2020 09:41
Рубрика: Общество

ВОЗ приостановила применение гидроксихлорохина против COVID-19

Текст: Ирина Невинная
Всемирная организация здравоохранения временно приостановила клинические испытания препарата гидроксихлорохин, применяемого при лечении больных COVID-19. Об этом сообщил генеральный директор ВОЗ доктор Тедрос Гебрейесус. Он уточнил, что необходимо проанализировать действие лекарства и убедиться в его безопасности.

"Исполнительная группа по проведению клинических испытаний взяла временную паузу по тестированию гидроксихлорохина", - заявил он на брифинге журналистам, уточнив, что необходимо провести "адекватную оценку потенциальных преимуществ препарата и возможного вреда". Габрейесус также отметил, что необходимо удостовериться в безопасности применения гидроксихлорохина у больных COVID-19.

Фото: iStock
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Гидроксихлорохин - это давно известный препарат, который применяется для профилактики и лечения малярии. Впервые в условиях нынешней эпидемии его опробовали в Китае, а затем применяли для лечения COVID-19 в других странах, включая и Россию.

Кроме того, в РФ, как сообщали в ФМБА, проводят клинические исследования российского препарата с тем же действующим веществом.

При этом многие медики предупреждали, что лекарство небезопасно в применении, так как в некоторых случаях может оказывать кардиотоксическое действия, приводя к серьезным расстройствам сердечного ритма.

Как ни странно, в том, что препарат стали широко применять во время эпидемии, сыграли роль не ученые и медики, а политики. Президент США Дональд Трамп в своем Twitter сообщил, что "панацея" от коронавируса найдена, и пообещал, что гидроксихлорохин будет доступен всем американцам. Недавно он повторил дифирамбы лекарству, заявив, что принимает гидроксихлорохин в профилактических целях, чтобы не заболеть коронавирусом.

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