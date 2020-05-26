Второе за сутки сильное землетрясение произошло в Новой Зеландии

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло 26 мая у юго-западного побережья Новой Зеландии. Эпицентр находился 30 километрах от города Левин, в котором проживают около 20 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 33 км, сообщает ТАСС со ссылкой на геофизическую службу страны.

Отметим, что это уже второе землетрясение за неделю. Предыдущее - магнитудой 5,9 - произошло утром 25 мая. Эпицентр находился примерно в той же точке. Подземные толчки вызвали панику в городе Веллингтон (столица): люди в офисах и домах прятались под столами.

Новая Зеландия находится в сейсмически активной зоне. В 2010 и 2011 годах два крупных землетрясения разрушили южный остров Крайстчерч. Тогда погибли 185 человек.