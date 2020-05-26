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Вышел трейлер хоррора про марионетку-убийцу Блэйда

Новости
    26.05.2020, 14:13
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Full Moon Features Фото: youtube.com/ Full Moon Features
Фото: youtube.com/ Full Moon Features

Бескрайняя хоррор-франшиза "Повелитель кукол" (Puppet Master) дополнена новой главой, на этот раз - спиноффом про Блэйда, первым "ответвлением" в истории серии.

Фото: kinopoisk.ru
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Как утверждается, фанаты десятилетиями умоляли компанию запилить про любимого персонажа "сольник", и доумолялись.

"Зловредная наука, марионетки-каратели, ясновидящие и легион фашистских зомби сбираются в этом наиболее мрачном и странном фильме серии", - анонсируют нам они добродушно.

Восхитительный трейлер матерого опуса категории "Б" доступен на YouTube-канале студии Full Moon (той самой, что одарила нас актуальным хоррором "Короназомби") и откровенно радует энтузиастов жанра.

Картина называется "Блэйд: Железный крест" (Blade: The Iron Cross).

Поставил ее весёлый умелец Джон Лечаго ("Кровавый гном", "Биослизь", "Киллджой отправляется в ад").

Сценарист - уважаемый в узких кругах Нил Маршал Стивенс ("Глаз-убийца", "Байкер-убийца", седьмой "Восставший из ада").

Папа франшизы Чарльз Бэнд выступил, разумеется, продюсером душеполезного предприятия.

Релиз - 26 июня.

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