Росту зарегистрированной безработицы помогли онлайн-сервисы

Увеличение числа официально зарегистрированных безработных связано не только с экономической ситуацией в стране, но и с тем, что приобретать этот статус гражданам, лишившимся заработка, стало проще, уверена председатель общественного совета при министерстве труда и социальной защиты, директор АНО "Агентство социальной информации" Елена Тополева-Солдунова.

"В апреле мы видим рост численности безработных граждан, рассчитанной по методологии Международной организации труда, - заявила Елена Тополева-Солдунова. - Он существенно меньше, чем во многих западных странах, где численность безработных увеличилась в разы. Увеличилась и численность безработных, регистрируемых центрами занятости, но тут сказывается не только экономическая ситуация. Проще стало обратиться в центры занятости: теперь это можно делать онлайн. Увеличен размер максимального пособия по безработице. Те граждане, кто прежде не обращался за пособием и помощью в трудоустройстве, сейчас регистрируются на портале "Работа в России".

По данным Росстата, в апреле в России безработица, определенная по методологии Международной организации труда, увеличилась до 4,3 млн человек, показав рост на 21% к тому же месяцу прошлого года и на 23,4% к марту 2020 года.

При этом показатель зарегистрированной безработицы в апреле достиг отметки в 1,3 млн человек. В службе занятости зарегистрировались на 59,2% больше граждан, чем в апреле 2019 года, по сравнению с мартом произошло увеличение на 79%.