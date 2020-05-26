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Рубрика: Спорт

Взявший бронзу на ОИ в Сочи российский лыжник будет выступать за Швейцарию

Текст: Максим Домчев
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Бронзовый призер Олимпиады 2014 года российский лыжник Илья Черноусов будет выступать за команду Швейцарии.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Международной федерации лыжного спорта, переход 33-летнего спортсмена был одобрен на этой неделе. Черноусов в последний раз выступал за сборную России в 2016 году, а в последние годы стартовал только на коммерческих гонках на длинные дистанции.

Руководство Федерации лыжных гонок России не стало чинить препятствий спортсмену по смене спортивного гражданства. Таким образом, Черноусов сможет выступить на Олимпиаде 2022 года за швейцарскую команду.

Выбор страны Черноусовым обусловлен тем, что он женат на швейцарской биатлонистке Селине Гаспарин, с которой они воспитывают двоих дочерей. На Играх в Сочи Черноусов стал третьим на марафонской дистанции, проиграв Александру Легкову и Максиму Вылегжанину. Гаспарин на ОИ-2014 стала второй в индивидуальной гонке.

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