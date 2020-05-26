За сутки в России подтверждено 8915 случаев COVID-19 в 83 субъектах

За последние сутки в России подтверждено 8915 случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 83 субъектах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 41,10% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: Москва - 2830 Московская область - 817 Санкт-Петербург - 363 Нижегородская область - 228 Свердловская область - 207 Ростовская область - 203 Архангельская область - 169 Красноярский край - 148 Иркутская область - 112 Калужская область - 105 Тульская область - 105 Брянская область - 99 Ярославская область - 94 Ханты-Мансийский АО - 94 Ульяновская область - 92 Новгородская область - 89 Республика Дагестан - 89 Краснодарский край - 89 Пензенская область - 89 Кабардино-Балкарская Республика - 88 Волгоградская область - 88 Республика Саха (Якутия) - 88 Самарская область - 87 Новосибирская область - 87 Рязанская область - 85 Чувашская Республика - 85 Смоленская область - 84 Республика Башкортостан - 79 Алтайский край - 79 Белгородская область - 76 Орловская область - 75 Тамбовская область - 75 Ставропольский край - 75 Липецкая область - 68 Курская область - 67 Саратовская область - 65 Воронежская область - 63 Республика Татарстан - 63 Забайкальский край - 62 Хабаровский край - 62 Ямало-Ненецкий АО - 59 Ленинградская область - 58 Владимирская область - 57 Республика Северная Осетия - 57 Астраханская область - 57 Оренбургская область - 54 Республика Тыва - 54 Омская область - 53 Калининградская область - 50 Кировская область - 47 Мурманская область - 45 Республика Бурятия - 45 Республика Ингушетия - 43 Тюменская область - 42 Республика Марий Эл - 41 Пермский край - 41 Приморский край - 40 Республика Мордовия - 38 Ивановская область - 37 Челябинская область - 36 Вологодская область - 34 Карачаево-Черкесская Республика - 31 Томская область - 28 Республика Адыгея - 25 Республика Хакасия - 23 Костромская область - 21 Чеченская Республика - 21 Удмуртская Республика - 20 Камчатский край - 20 Псковская область - 16 Амурская область - 16 Тверская область - 15 Республика Карелия - 15 Кемеровская область - 13 Республика Коми - 9 Курганская область - 6 Республика Крым - 6 Сахалинская область - 5 Еврейская АО - 5 Магаданская область - 4 Ненецкий автономный округ - 2 Республика Алтай - 2 г. Севастополь - 1 В Российской Федерации зарегистрировано 362 342 случая (+2,5%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Умерли за последние сутки 174 человека: Владимирская область - 1

Ивановская область - 1

Калужская область - 1

Курская область - 1

Московская область - 9

Орловская область - 4

Смоленская область - 5

Москва - 76

Республика Коми - 1

Калининградская область - 3

Ленинградская область - 2

Санкт-Петербург - 12

Республика Калмыкия - 1

Волгоградская область - 1

Республика Дагестан - 21

Республика Ингушетия - 1

Республика Северная Осетия - Алания - 5

Ставропольский край - 1

Пермский край - 2

Нижегородская область - 7

Оренбургская область - 1

Самарская область - 1

Саратовская область - 3

Ульяновская область - 1

Свердловская область - 2

Челябинская область - 1

Алтайский край - 2

Иркутская область - 1

Новосибирская область - 1

Томская область - 1

Забайкальский край - 2

Приморский край - 2

Еврейская автономная область - 1 За весь период пандемии умерло 3 807 человек. Выздоровел и выписан из больниц 12 331 человек: Белгородская область - 56

Брянская область - 100

Владимирская область - 25

Воронежская область - 131

Ивановская область - 35

Калужская область - 130

Костромская область - 14

Курская область - 105

Липецкая область - 7

Московская область - 244

Орловская область - 108

Рязанская область - 64

Смоленская область - 14

Тамбовская область - 41

Тверская область - 50

Тульская область - 101

Ярославская область - 66

Москва - 8033

Республика Карелия - 14

Республика Коми - 24

Архангельская область - 21

Вологодская область - 6

Калининградская область - 22

Ленинградская область - 89

Мурманская область - 25

Новгородская область - 21

Псковская область - 30

Санкт-Петербург - 154

Республика Адыгея - 5

Республика Калмыкия - 29

Республика Крым - 11

Краснодарский край - 108

Астраханская область - 35

Волгоградская область - 24

Ростовская область - 73

Севастополь - 3

Республика Дагестан - 456

Республика Ингушетия - 4

Кабардино-Балкарская Республика - 14

Карачаево-Черкесская Республика - 7

Республика Северная Осетия - Алания - 71

Чеченская Республика - 30

Ставропольский край - 62

Республика Башкортостан - 2

Республика Марий Эл - 76

Республика Мордовия - 11

Республика Татарстан - 133

Удмуртская Республика - 24

Республика Чувашия - 45

Пермский край - 34

Кировская область - 14

Нижегородская область - 182

Оренбургская область - 77

Пензенская область - 110

Самарская область - 27

Саратовская область - 27

Ульяновская область - 45

Курганская область - 1

Свердловская область - 229

Тюменская область - 6

Ханты-Мансийский АО - 45

Ямало-Ненецкий автономный округ - 34

Челябинская область - 17

Республика Алтай - 3

Республика Хакасия - 35

Алтайский край - 34

Красноярский край - 45

Иркутская область - 22

Кемеровская область - 14

Новосибирская область - 1

Омская область - 37

Томская область - 37

Республика Бурятия - 29

Республика Саха (Якутия) - 46

Забайкальский край - 32

Приморский край - 89

Амурская область - 18

Магаданская область - 5

Хабаровский край - 51

Сахалинская область - 10

Еврейская автономная область - 18

Чукотский автономный округ - 4 За весь период выписано из стационаров 131 129 человек.