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26.05.2020 10:35
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

За сутки в России подтверждено 8915 случаев COVID-19 в 83 субъектах

Текст: Любовь Проценко
За последние сутки в России подтверждено 8915 случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 83 субъектах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 41,10% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
  1. Москва - 2830
  2. Московская область - 817
  3. Санкт-Петербург - 363
  4. Нижегородская область - 228
  5. Свердловская область - 207
  6. Ростовская область - 203
  7. Архангельская область - 169
  8. Красноярский край - 148
  9. Иркутская область - 112
  10. Калужская область - 105
  11. Тульская область - 105
  12. Брянская область - 99
  13. Ярославская область - 94
  14. Ханты-Мансийский АО - 94
  15. Ульяновская область - 92
  16. Новгородская область - 89
  17. Республика Дагестан - 89
  18. Краснодарский край - 89
  19. Пензенская область - 89
  20. Кабардино-Балкарская Республика - 88
  21. Волгоградская область - 88
  22. Республика Саха (Якутия) - 88
  23. Самарская область - 87
  24. Новосибирская область - 87
  25. Рязанская область - 85
  26. Чувашская Республика - 85
  27. Смоленская область - 84
  28. Республика Башкортостан - 79
  29. Алтайский край - 79
  30. Белгородская область - 76
  31. Орловская область - 75
  32. Тамбовская область - 75
  33. Ставропольский край - 75
  34. Липецкая область - 68
  35. Курская область - 67
  36. Саратовская область - 65
  37. Воронежская область - 63
  38. Республика Татарстан - 63
  39. Забайкальский край - 62
  40. Хабаровский край - 62
  41. Ямало-Ненецкий АО - 59
  42. Ленинградская область - 58
  43. Владимирская область - 57
  44. Республика Северная Осетия - 57
  45. Астраханская область - 57
  46. Оренбургская область - 54
  47. Республика Тыва - 54
  48. Омская область - 53
  49. Калининградская область - 50
  50. Кировская область - 47
  51. Мурманская область - 45
  52. Республика Бурятия - 45
  53. Республика Ингушетия - 43
  54. Тюменская область - 42
  55. Республика Марий Эл - 41
  56. Пермский край - 41
  57. Приморский край - 40
  58. Республика Мордовия - 38
  59. Ивановская область - 37
  60. Челябинская область - 36
  61. Вологодская область - 34
  62. Карачаево-Черкесская Республика - 31
  63. Томская область - 28
  64. Республика Адыгея - 25
  65. Республика Хакасия - 23
  66. Костромская область - 21
  67. Чеченская Республика - 21
  68. Удмуртская Республика - 20
  69. Камчатский край - 20
  70. Псковская область - 16
  71. Амурская область - 16
  72. Тверская область - 15
  73. Республика Карелия - 15
  74. Кемеровская область - 13
  75. Республика Коми - 9
  76. Курганская область - 6
  77. Республика Крым - 6
  78. Сахалинская область - 5
  79. Еврейская АО - 5
  80. Магаданская область - 4
  81. Ненецкий автономный округ - 2
  82. Республика Алтай - 2
  83. г. Севастополь - 1

В Российской Федерации зарегистрировано 362 342 случая (+2,5%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Умерли за последние сутки 174 человека:
  • Владимирская область - 1
  • Ивановская область - 1
  • Калужская область - 1
  • Курская область - 1
  • Московская область - 9
  • Орловская область - 4
  • Смоленская область - 5
  • Москва - 76
  • Республика Коми - 1
  • Калининградская область - 3
  • Ленинградская область - 2
  • Санкт-Петербург - 12
  • Республика Калмыкия - 1
  • Волгоградская область - 1
  • Республика Дагестан - 21
  • Республика Ингушетия - 1
  • Республика Северная Осетия - Алания - 5
  • Ставропольский край - 1
  • Пермский край - 2
  • Нижегородская область - 7
  • Оренбургская область - 1
  • Самарская область - 1
  • Саратовская область - 3
  • Ульяновская область - 1
  • Свердловская область - 2
  • Челябинская область - 1
  • Алтайский край - 2
  • Иркутская область - 1
  • Новосибирская область - 1
  • Томская область - 1
  • Забайкальский край - 2
  • Приморский край - 2
  • Еврейская автономная область - 1

За весь период пандемии умерло 3 807 человек.

Выздоровел и выписан из больниц 12 331 человек:
  • Белгородская область - 56
  • Брянская область - 100
  • Владимирская область - 25
  • Воронежская область - 131
  • Ивановская область - 35
  • Калужская область - 130
  • Костромская область - 14
  • Курская область - 105
  • Липецкая область - 7
  • Московская область - 244
  • Орловская область - 108
  • Рязанская область - 64
  • Смоленская область - 14
  • Тамбовская область - 41
  • Тверская область - 50
  • Тульская область - 101
  • Ярославская область - 66
  • Москва - 8033
  • Республика Карелия - 14
  • Республика Коми - 24
  • Архангельская область - 21
  • Вологодская область - 6
  • Калининградская область - 22
  • Ленинградская область - 89
  • Мурманская область - 25
  • Новгородская область - 21
  • Псковская область - 30
  • Санкт-Петербург - 154
  • Республика Адыгея - 5
  • Республика Калмыкия - 29
  • Республика Крым - 11
  • Краснодарский край - 108
  • Астраханская область - 35
  • Волгоградская область - 24
  • Ростовская область - 73
  • Севастополь - 3
  • Республика Дагестан - 456
  • Республика Ингушетия - 4
  • Кабардино-Балкарская Республика - 14
  • Карачаево-Черкесская Республика - 7
  • Республика Северная Осетия - Алания - 71
  • Чеченская Республика - 30
  • Ставропольский край - 62
  • Республика Башкортостан - 2
  • Республика Марий Эл - 76
  • Республика Мордовия - 11
  • Республика Татарстан - 133
  • Удмуртская Республика - 24
  • Республика Чувашия - 45
  • Пермский край - 34
  • Кировская область - 14
  • Нижегородская область - 182
  • Оренбургская область - 77
  • Пензенская область - 110
  • Самарская область - 27
  • Саратовская область - 27
  • Ульяновская область - 45
  • Курганская область - 1
  • Свердловская область - 229
  • Тюменская область - 6
  • Ханты-Мансийский АО - 45
  • Ямало-Ненецкий автономный округ - 34
  • Челябинская область - 17
  • Республика Алтай - 3
  • Республика Хакасия - 35
  • Алтайский край - 34
  • Красноярский край - 45
  • Иркутская область - 22
  • Кемеровская область - 14
  • Новосибирская область - 1
  • Омская область - 37
  • Томская область - 37
  • Республика Бурятия - 29
  • Республика Саха (Якутия) - 46
  • Забайкальский край - 32
  • Приморский край - 89
  • Амурская область - 18
  • Магаданская область - 5
  • Хабаровский край - 51
  • Сахалинская область - 10
  • Еврейская автономная область - 18
  • Чукотский автономный округ - 4

За весь период выписано из стационаров 131 129 человек.

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