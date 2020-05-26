За сутки в России подтверждено 8915 случаев COVID-19 в 83 субъектах

За последние сутки в России подтверждено 8915 случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 83 субъектах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 41,10% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- Москва - 2830
- Московская область - 817
- Санкт-Петербург - 363
- Нижегородская область - 228
- Свердловская область - 207
- Ростовская область - 203
- Архангельская область - 169
- Красноярский край - 148
- Иркутская область - 112
- Калужская область - 105
- Тульская область - 105
- Брянская область - 99
- Ярославская область - 94
- Ханты-Мансийский АО - 94
- Ульяновская область - 92
- Новгородская область - 89
- Республика Дагестан - 89
- Краснодарский край - 89
- Пензенская область - 89
- Кабардино-Балкарская Республика - 88
- Волгоградская область - 88
- Республика Саха (Якутия) - 88
- Самарская область - 87
- Новосибирская область - 87
- Рязанская область - 85
- Чувашская Республика - 85
- Смоленская область - 84
- Республика Башкортостан - 79
- Алтайский край - 79
- Белгородская область - 76
- Орловская область - 75
- Тамбовская область - 75
- Ставропольский край - 75
- Липецкая область - 68
- Курская область - 67
- Саратовская область - 65
- Воронежская область - 63
- Республика Татарстан - 63
- Забайкальский край - 62
- Хабаровский край - 62
- Ямало-Ненецкий АО - 59
- Ленинградская область - 58
- Владимирская область - 57
- Республика Северная Осетия - 57
- Астраханская область - 57
- Оренбургская область - 54
- Республика Тыва - 54
- Омская область - 53
- Калининградская область - 50
- Кировская область - 47
- Мурманская область - 45
- Республика Бурятия - 45
- Республика Ингушетия - 43
- Тюменская область - 42
- Республика Марий Эл - 41
- Пермский край - 41
- Приморский край - 40
- Республика Мордовия - 38
- Ивановская область - 37
- Челябинская область - 36
- Вологодская область - 34
- Карачаево-Черкесская Республика - 31
- Томская область - 28
- Республика Адыгея - 25
- Республика Хакасия - 23
- Костромская область - 21
- Чеченская Республика - 21
- Удмуртская Республика - 20
- Камчатский край - 20
- Псковская область - 16
- Амурская область - 16
- Тверская область - 15
- Республика Карелия - 15
- Кемеровская область - 13
- Республика Коми - 9
- Курганская область - 6
- Республика Крым - 6
- Сахалинская область - 5
- Еврейская АО - 5
- Магаданская область - 4
- Ненецкий автономный округ - 2
- Республика Алтай - 2
- г. Севастополь - 1
В Российской Федерации зарегистрировано 362 342 случая (+2,5%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Умерли за последние сутки 174 человека:
- Владимирская область - 1
- Ивановская область - 1
- Калужская область - 1
- Курская область - 1
- Московская область - 9
- Орловская область - 4
- Смоленская область - 5
- Москва - 76
- Республика Коми - 1
- Калининградская область - 3
- Ленинградская область - 2
- Санкт-Петербург - 12
- Республика Калмыкия - 1
- Волгоградская область - 1
- Республика Дагестан - 21
- Республика Ингушетия - 1
- Республика Северная Осетия - Алания - 5
- Ставропольский край - 1
- Пермский край - 2
- Нижегородская область - 7
- Оренбургская область - 1
- Самарская область - 1
- Саратовская область - 3
- Ульяновская область - 1
- Свердловская область - 2
- Челябинская область - 1
- Алтайский край - 2
- Иркутская область - 1
- Новосибирская область - 1
- Томская область - 1
- Забайкальский край - 2
- Приморский край - 2
- Еврейская автономная область - 1
За весь период пандемии умерло 3 807 человек.
Выздоровел и выписан из больниц 12 331 человек:
- Белгородская область - 56
- Брянская область - 100
- Владимирская область - 25
- Воронежская область - 131
- Ивановская область - 35
- Калужская область - 130
- Костромская область - 14
- Курская область - 105
- Липецкая область - 7
- Московская область - 244
- Орловская область - 108
- Рязанская область - 64
- Смоленская область - 14
- Тамбовская область - 41
- Тверская область - 50
- Тульская область - 101
- Ярославская область - 66
- Москва - 8033
- Республика Карелия - 14
- Республика Коми - 24
- Архангельская область - 21
- Вологодская область - 6
- Калининградская область - 22
- Ленинградская область - 89
- Мурманская область - 25
- Новгородская область - 21
- Псковская область - 30
- Санкт-Петербург - 154
- Республика Адыгея - 5
- Республика Калмыкия - 29
- Республика Крым - 11
- Краснодарский край - 108
- Астраханская область - 35
- Волгоградская область - 24
- Ростовская область - 73
- Севастополь - 3
- Республика Дагестан - 456
- Республика Ингушетия - 4
- Кабардино-Балкарская Республика - 14
- Карачаево-Черкесская Республика - 7
- Республика Северная Осетия - Алания - 71
- Чеченская Республика - 30
- Ставропольский край - 62
- Республика Башкортостан - 2
- Республика Марий Эл - 76
- Республика Мордовия - 11
- Республика Татарстан - 133
- Удмуртская Республика - 24
- Республика Чувашия - 45
- Пермский край - 34
- Кировская область - 14
- Нижегородская область - 182
- Оренбургская область - 77
- Пензенская область - 110
- Самарская область - 27
- Саратовская область - 27
- Ульяновская область - 45
- Курганская область - 1
- Свердловская область - 229
- Тюменская область - 6
- Ханты-Мансийский АО - 45
- Ямало-Ненецкий автономный округ - 34
- Челябинская область - 17
- Республика Алтай - 3
- Республика Хакасия - 35
- Алтайский край - 34
- Красноярский край - 45
- Иркутская область - 22
- Кемеровская область - 14
- Новосибирская область - 1
- Омская область - 37
- Томская область - 37
- Республика Бурятия - 29
- Республика Саха (Якутия) - 46
- Забайкальский край - 32
- Приморский край - 89
- Амурская область - 18
- Магаданская область - 5
- Хабаровский край - 51
- Сахалинская область - 10
- Еврейская автономная область - 18
- Чукотский автономный округ - 4
За весь период выписано из стационаров 131 129 человек.