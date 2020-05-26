Зачем на аукционе в Гродно продали дворец XVIII века

Следы былого крепостничества накладывают своеобразный отпечаток и на усадьбы дворцовых комплексов XVIII века в историческом наследии древнего Гродно. Об этом с грустью признают краеведы, когда рассказывают о продаже в понедельник на местном аукционе за 1,7 млн белорусских рублей бывшего дворца князей Четвертинских, который в наши дни больше напоминает заброшенные раскопки минувших столетий.

Правда, есть и оправдательные причины. Скажем, дворец, расположенный в парке Жилибера, многократно перестраивался и менял владельцев. Еще шесть лет назад здесь располагалась военная комендатура, хотя трехэтажное здание площадью почти две тысячи кв. метров имело солидный статус историко-культурной ценности.

Идей и градостроительных планов у местных властей всегда было хоть отбавляй. Сначала в нем планировалось разместить Загс и гостиницу, чуть позже в проект был вписан и ресторан. Именно под эти цели китайские меценаты из провинции Ганьсу хотели два года назад перепрофилировать постройку, однако их участие в торгах тогда ограничилось только вежливым интересом.

А за год до ураганной пандемии карановируса вдруг стали, словно сквознячки, наведываться намеки, что на княжеские хоромы положил глаз солист легендарной группы "Ласковый май" Андрей Разин. Музыкант, якобы, планировал открыть школу юных талантов для одаренной молодежи. Но и этим амбициозным планам не пришлось сбыться.

Зато, если верить местным новостным сюжетам, в последний раз из бывшей "княжеской" комендатуры хотели сотворить музей экологии, однако из-за дороговизны проект решено было похоронить, зато пришло время идти на поклон солидным инвесторам.

Надо признать, что уютный Гродно никогда не оставлял равнодушными любителей старины глубокой, приютив "под своей крышей" и два средневековых замка. Магнитом притягивает туристов своей красотой и знаменитая Коложская церковь. По совокупности фактов следопыты склонны считать ее одной из самых древних на территории Восточной Европы. Кстати, доподлинно известно, что "родилась" она на свет божий еще до 1166 года.

С историей города связана судьба самой древней аптеки и даже одной из старейших синагог республики. Сооружена в городе Арка и памятный знак на месте бывшего еврейского гетто, откуда в годы войны тысячи евреев отправлялись в печи Освенцима и в другие нацистские лагеря смерти.

Амбиции городских властей, судя по "Паспорту туриста", который действует в регионе уже пару лет, требуют даже признать его рекордсменом сразу в нескольких культурологических номинациях. Во-первых, здесь расположен самый старый белорусский театр и самый старый зоопарк. А во-вторых, как пройти мимо древнейших городских часов на левой башне костела Франциска Ксаверия, не заглянуть по заветам Крылова в неповторимую Кунсткамеру.

Стоит добавить, что совсем недалеко от городской черты есть еще одна туристическая Мекка - Августовский канал. Когда-то он связывал две реки: Неман и Вислу, за что был признан инженерным чудом речного судоходства.

Словом, гродненские распродажи былого наследия добавляют оптимизма не только горожанам, но и туристам из 28 стран, которые любят ежегодно посещать белорусскую землю. Ну а что касается реконструкции дворцового ансамбля, то местные власти убеждены, что его исторический облик будет обязательно сохранен и станет еще одним местом туристического притяжения.

По условиям торгов, новый собственник объекта может реконструировать его под объект административного, культурно-просветительского назначения. А ввести объект в эксплуатацию после капитального ремонта или реконструкции необходимо в течение четырех лет.