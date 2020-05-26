С заболевшими COVID-19, а также теми, кто с ними жил или тесно общался, все ясно: тестирование нужно, чтобы первым поставить точный диагноз, а со вторыми разобраться, успели они тоже подхватить вирус или нет. Эти диагностические тесты по методу ПЦР в нашей стране начали выполнять еще в феврале.

А недавно стал доступен и второй вид тестирования - на антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 методом ИФА. С его помощью проверяют, есть ли у человека иммунитет к "короне". В Москве, кстати, такое тестирование по бесплатной городской программе стартовало в середине мая, а в целом по стране проверять народ на наличие иммунитета, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, начнут в июне. Корреспонденты "РГ - Недели" решили сами пройти тестирование, чтобы разобраться: кому и зачем нужны такие анализы.

Поможем ученым

К лаборатории мы с фотокором "РГ" Мариной Волосевич подъехали точно в назначенное время. Задача была поставлена так: сдаем кровь, а Марина еще и снимает всю эту процедуру на камеру. В лаборатории никакого столпотворения: тихо, пусто, встретила нас милая медсестричка Александра. Меры безопасности, конечно, соблюдаем: маски на носу, перчатки на руках, бахилы на кроссовках. Перчатки, кстати, нам предложили заменить на свежие. И правильно - мало ли за какую грязь мы в них хватались, пока доехали.

Процедура секундная, самая обычная. Дольше документы заполняли. Кто из нас не сдавал кровь из вены? Иголочка тоненькая, пробирка небольшая, у Александры рука легкая - раз-два, не успела уколоть, как пробирка уже наполнилась кровью. Все. Свободны. Результат через 3-4 дня.

И Марина, и я пришли "сдаваться" с вполне конкретной целью (кроме репортажа в газету, конечно). Моя коллега месяц назад перенесла легкую простуду, сидя уже в изоляции, и теперь хочет узнать: не коронавирус ли ее посетил, и если антитела действительно есть, и в нужном количестве, она собирается пойти в доноры - сдавать плазму больным. Ну а я решила принять участие в исследовании иммунитета, которое проводит центр Genetico вместе с рядом научных организаций. Наш вклад, впрочем, скромный: сдали кровь и ждем ответа. Но позже, месяца через два-три, если ученым понадобится, придем сюда и сдадим кровь еще раз. Если антитела к "короне" у нас будут, повторные анализы нужны, чтобы исследователи разобрались, как быстро они "вымываются" из организма. От этого зависит, какой продолжительности иммунный ответ формируется к зловредному вирусу.

"Первые исследования в нашей лаборатории были проведены в апреле и нацелены на выявление среди врачей лиц с антителами к коронавирусу, - пояснил директор Genetico Артур Исаев. - Предполагается, что люди, имеющие антитела, обладают иммунитетом и пониженным риском развития COVID-19. Предложили мы поучаствовать в исследовании и журналистам, которые в силу профессии даже во время ограничений и изоляции продолжают контактировать с большим количеством людей, то есть тоже находятся в зоне повышенного риска. А сейчас мы расширяем задачи исследования - хотим определить долю иммунной прослойки, то есть процент людей в популяции, переболевших коронавирусом. Эти данные важны для понимания того, на каком этапе эпидемии мы находимся. Эпидемиологи полагают, что когда иммунная прослойка достигнет 60-70 процентов - эпидемия закончится. К тому же выявление людей с антителами IgG и последующее наблюдение за ними позволят сделать более уверенные выводы о том, насколько устойчивый иммунитет формируется у переболевших".

Иголка тонкая, у медсестры рука легкая - раз-два, и готово Фото: Марина Волосевич

Хотят все знать

Исследование, участниками которого стали журналисты "РГ", далеко не единственное. Изучением того, как формируется и насколько долго сохраняется иммунитет к COVID-19, сегодня занимаются ученые НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, НМИЦ гематологии, Центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ ("РГ" рассказала об этом исследовании 3 мая в публикации "Ученые выясняют, можно ли переболеть COVID-19 повторно").

А в Москве начался беспрецедентный по масштабам проект - бесплатное скрининговое тестирование на антитела. Пока пройти тест приглашают людей по случайной выборке - им приходит СМС-сообщение, рассказал глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун, уточнив, что с 27 мая бесплатно смогут пройти тест все желающие.

Что касается других регионов, там есть возможность сдать анализ в коммерческой лаборатории. Эти данные тоже пригодятся эпидемиологам - как пояснила Анна Попова, массовое тестирование с целью определения популяционного иммунитета в регионах страны начнется в июне - где-то раньше, где-то чуть позже, в зависимости от ситуации. Но уже сейчас, как сообщили в прошедшие выходные в сети медлабораторий "Инвитро", такие тесты по всей стране сдали уже более 40 тысяч человек.

Исследования иммунитета нужны, чтобы победить COVID-19

Интерес к тестированию большой, пояснил директор по стратегическому развитию и инновациям "Инвитро" Дмитрий Фадин. И озвучил интересные результаты: оказывается, из тех 40 тысяч людей, которые пришли в лабораторию и сдали анализ, около 14 процентов имеют антитела к "короне". Это в среднем по стране, ситуация от региона к региону, конечно, различается, отметил Дмитрий Фадин.

В Москве же, по словам Хрипуна, иммунную защиту сейчас имеет 12,5 процента от числа людей, сделавших тесты, - таких уже 50 тысяч.

Конкретно о тестах

А теперь - несколько простых вопросов и ответов о тестировании.

1. Если тест подтвердит, что у меня есть антитела, - значит, я защищен и можно не носить маску, не соблюдать ограничительные меры?

Нет, к сожалению, 100-процентной гарантии защиты положительный результат теста не дает. Важно не только само наличие антител, но и их комбинация и количество. Известно два вида антител: "ранние", которые появляются в первые дни после заражения, - антитела IgM и более "поздние", их определяют начиная со второй-третьей недели, - IgG. Высокий уровень "поздних" антител говорит о лучшей степени защиты. Если анализ показывает наличие IgM, даже одновременно с IgG, - это может означать, что человек еще не переболел и может оставаться потенциально опасным для окружающих. Не случайно Алексей Хрипун отметил, что людям с выявленными IgM обязательно предложат пройти тест ПЦР, чтобы уточнить, есть ли еще в организме вирус.

Результаты тестирования не означают, что человек может перестать выполнять ограничительные меры, "это не индульгенция", - отметил Алексей Хрипун.

2. Как это, тест положительный, но нет иммунитета? Почему это возможно?

Дело в том, что изучение свойств SARS-CoV-2 продолжается слишком недолго, и пока ученые не могут однозначно ответить на многие вопросы об антителах: какой их уровень защищает от инфекции, как долго они будут сохраняться в организме. Есть только предположения: одни ученые говорят, что иммунитет к похожему на нынешний коронавирус вирусу SARS (он стал причиной вспышки атипичной пневмонии в 2002-2003 годах) сохраняется около двух лет, так что и сопротивляемость "короне" может оказаться такой же. Другие сравнивают нынешний коронавирус с другими респираторными инфекциями и полагают, что он будет "сезонным" и прививать от него придется каждый год.

3. Но если тесты не дают однозначного ответа, зачем их вообще делать?

Причины могут быть разные. Кто-то переболел простудой и хочет знать - "корона" это была или нет. Кто-то стремится стать донором плазмы или просто волонтером. Все же риск стать переносчиком вируса у людей с антителами гораздо ниже, чем у тех, кто их не имеет.

Не будем также забывать и о профессиях, представители которых постоянно в гуще людей: медики, работники городских служб, строители, студенты, да и просто офисные работники, которых запихнули в "опен спейс". Знание о том, у кого из работников сформирован иммунитет, поможет правильно распределить риски на работе. В более крупном масштабе тесты позволяют оценить долю переболевших в популяции, а также вычислить долю тех, кто перенес инфекцию вообще без симптомов. В итоге это позволит эпидемиологам правильнее оценивать ситуацию, прогнозировать ее развитие и принимать нужные меры профилактики.

Наконец, изучение иммунитета необходимо для разработки эффективных вакцин от коронавируса.

Так что на данном этапе знаний о СOVID-19 все же главный аргумент в пользу тестирования - это вклад в изучение новой инфекции. Маленький, незаметный, но вклад.

Кстати

Появилась надежда, что другие коронавирусы помогают справиться с COVID-19

Возможно, иммунная система тех, кто не заразился новым коронавирусом вообще или переболел в легкой форме, была готова к атаке нового патогена. Иммунитет мог "закалиться" в борьбе с другими коронавирусами, вызывающими проявления простуды. К такому выводу пришли ученые Института иммунологии Ла Хойа в Калифорнии.

Фото: Марина Волосевич

За формирование иммунитета отвечают не только антитела - иммуноглобулины, которые организм вырабатывает в ответ на попадание вируса. Есть еще особые клетки "иммунной памяти" - Т-клетки, способные распознавать попавшие в организм патогены, с которыми организм уже сталкивался раньше в течение жизни, и уничтожать их, не давая развиться болезни. Ученые обнаружили такие клетки, которые могут бороться с новым коронавирусом, в образцах крови, взятых несколько лет назад. Люди, сдававшие кровь, не могли болеть новой "короной", но заражались другими коронавирусами, вызывающими лишь простудные симптомы.

"Это открытие вселяет надежду на то, что у некоторых из них уже может быть определенная степень защиты и это может объяснять кажущуюся случайность того, насколько серьезными оказываются коронавирусные поражения. Однако действительно ли то, что человек переболел простудой, может быть защитным фактором вне лаборатории, еще предстоит доказать", - написала The Times, рассказывая об этом исследовании со ссылкой на журнал Cell.

"В ходе исследования рассматривались так называемые T-клетки. Они отличаются от антител: это не белковые частицы, прикрепляющиеся к вирусу и воздействующие на него. Т-клетки обнаруживают клетки организма, уже пораженные вирусом. Известны два типа Т-клеток. Так называемые Т-хелперы обнаруживают зараженные клетки, а Т-киллеры атакуют их и уничтожают. Как и в случае с антителами, Т-клетки вырабатываются в ответ на инфекцию, а затем надолго сохраняются в организме", - поясняет издание.

Наличие антител - не повод пренебрегать средствами защиты

Обнаружив в старых образцах крови Т-клетки, которые реагировали на новый вирус, ученые пришли к выводу: иммунитет, сформированный при заражении другими коронавирусами, может сохраняться достаточно долго и защищать также от нового коронавируса. Именно этим ученые объясняют, что дети обычно болеют "короной" легко (коронавирусные простуды для них обычное дело). Возможно, тот же механизм срабатывает и у взрослых, которые сохранили иммунитет после прошлых простуд.

Впрочем, это, конечно, предварительный результат, который нуждается в проверке и подтверждении. "Сезонные коронавирусы циркулируют постоянно, вызывая ОРВИ и диареи у 10-20 процентов населения каждый год, - сказал "РГ" замдиректора НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора член-корреспондент РАН Александр Горелов. - То есть длительного стойкого иммунитета после перенесенной коронавирусной инфекции (как, впрочем, и в случае с гриппом) у человека не возникает. Не случайно мы должны делать ежегодную прививку от гриппа. Поэтому нет оснований считать, что, переболев ранее другим коронавирусом, мы защищены от нового".

Фото: Марина Волосевич

Надо знать

О чем говорят результаты анализа

Уровень IgG:

<0,95 - антитела не обнаружены:

0,95-1,4 - сомнительный результат, требуется повторный анализ через 10 дней;

>1,4 - антитела обнаружены.

Уровень IgM:

<0,95 - антитела не обнаружены;

0,95-1,1 - сомнительный результат, требуется повторный анализ через 10 дней:

>1,1 - антитела обнаружены.