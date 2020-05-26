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26.05.2020 17:22
Рубрика: Общество

Археологи признали древнее сокровище "загадкой, которую не решить"

Текст: Денис Передельский
Фото: Norfolk County Council Фото: Norfolk County Council
Фото: Norfolk County Council

В Великобритании археологи после более чем годичного анализа признали, что происхождение найденной в английском графстве Норфолк 1100-летней серебряной броши рискует остаться "загадкой, которую никогда не решить".

Как сообщает BBC News, речь идет об артефакте, обнаруженном археологом-любителем еще в мае 2019 года. Он был найден при помощи металлоискателя в поле недалеко от деревни Сваффхем. О находке любитель сообщил экспертам.

Фото: Israel Antiquities Authority
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Анализ показал, что это - англосаксонская серебряная дисковая брошь, выполненная в стиле Трюхиддл и датируемая серединой или концом IX века. Археологи говорят, что ее происхождение, вероятно, навечно останется загадкой. Дело в том, что она была найдена в грунте, привезенном на поле одним из многочисленных грузовиков. А владелец участка не смог объяснить, откуда именно был привезен этот грунт.

То есть загадкой останется то, где именно брошь пролежала прошедшее тысячелетие и как она туда попала. Это крайне затруднит ее идентификацию. Сама брошь является редким артефактом. Похожие на нее украшения ранее были найдены только в так называемом "кладе Пентни". Он был обнаружен могильщиком на кладбище в 1978 году.

Кстати, городок Пентни находится примерно в 15 километрах от поля, где была найдена данная брошь. Но можно лишь предполагать, что грунт был привезен оттуда. Детальное описание находки приведено на сайте Британского музея, эксперты которого в ближайшие дни должны дать заключение о признании артефакта сокровищем. Только в этом случае нашедший ее человек может рассчитывать на вознаграждение.

Брошь изготовлена из литого серебра раннего средневековья, она находится в хорошем состоянии. Ее лицевая часть богато украшена лиственными и зооморфными мотивами. На оборотной стороне расположен цельный замочек, состоящий из пружинки, булавки и фиксирующей пластины.

Основным рисунком на лицевой части является остроконечный крест, наложенный поверх цветка из четырех лепестков. Он припаян к поверхности при помощи пяти заклепок, а внутри него находятся изображения четырех животных, что характерно для стиля Трюхиддл. Диаметр броши составляет 72,7 мм, а толщина ее диска - всего один миллиметр.

Ученые отмечают, что броши из ранее найденного "клада Пентни" были изготовлены не из чистого серебра, а с небольшим добавлением медного сплава. Впрочем, новый артефакт отличается от них не только этим, но и дизайном - он признан уникальным.

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