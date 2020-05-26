Тюремное ведомство подготовило законопроект, предусматривающий возможность дистанционных встреч адвокатов с заключенными. При этом каналы связи должны быть полностью защищены от посторонних глаз: закон гарантирует гражданину за решеткой право на конфиденциальное общение с защитником.

Из-за пандемии в казенных домах многих регионов был введен режим особых условий. Арестованных из закрытых на карантин СИЗО не вывозят ни на следственные действия, ни в суд. Но никакие чрезвычайные условия не лишают человека права на защиту.

Как сообщила Федеральная служба исполнения наказаний в своем письме в Совет по правам человека при президенте России, подготовлены соответствующие поправки в Уголовно-исполнительный кодекс и Закон "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений". Дистанционные свидания с адвокатом в любом случае не заменят обычных встреч. Но в экстренных условиях они могут стать подспорьем.

Тем более что суды сейчас активно развивают онлайн-процессы. Как разъяснил недавно Верховный суд России, судебные разбирательства могут на любых стадиях проводиться в режиме онлайн. Но, как поясняют эксперты, в таком случае возникает технический вопрос: как обеспечить адвокату и его подзащитному возможность конфиденциального общения во время заседания? У них должна быть возможность пошептаться.

Кстати, тюремное ведомство принимает активные меры для того, чтобы снизить тюремное население. Например, в исправительных учреждениях и следственных изоляторах организовано взаимодействие с судами по вопросу приоритетного рассмотрения дел о предоставлении условно-досрочного освобождения.

За апрель численность осужденных в исправительных учреждениях сократилась на 7,4 тысячи человек и составила 409,8 тысячи. Кроме того, за апрель почти на 900 человек снизилась численность арестантов в СИЗО. По данным на 1 мая, в следственных изоляторах находились 98,8 тысячи человек.

"Численность подозреваемых, обвиняемых, осужденных, содержащихся в следственных изоляторах, объективно не зависит от ФСИН России, а обусловлена уровнем раскрываемости преступлений и складывающейся судебной практикой", - подчеркивают в тюремном ведомстве.

При этом в суды и правоохранительные органы были направлены обращения с предложением расширить применение альтернативных мер пресечения.