Запрет на бурение в Мексиканском заливе спровоцирует безработицу в США

Запрет американских властей на новое морское бурение в Мексиканском заливе приведет к потере сотен тысяч рабочих мест и миллиардам упущенных государственных доходов в течение ближайших 20 лет. Об этом пишет Reuters со ссылкой на экспертов в области морского права.

В докладе находящейся в Вашингтоне Национальной ассоциации океанических отраслей (NOIA) появилось сообщение о том, что потенциальный кандидат в президенты США от демократов Джозеф Байден и другие демократы, пытающиеся сместить республиканца Дональда Трампа, намерены избавить Соединенные Штаты от ископаемого топлива из-за того, что оно якобы способствует потеплению климата на планете. Ранее Байден заявил, что "отказ от ископаемого топлива проложит путь к значительному увеличению занятости в сфере возобновляемой энергии".

"Для общественности и политиков важно понять последствия этого шага, которые являются крайне серьезными", - заявил глава NOIA Эрик Милито. Эксперты организации провели оценку экономического влияния запрета и проанализировали два сценария: один предполагает отсутствие новых договоров аренды, а другой - отсутствие новых разрешений на бурение с 2022 года. Как отметили аналитики, если в ближайшие годы не будет выдано никаких новых разрешений на бурение, в этой отрасли останется 179 тысяч рабочих мест, менее половины от ныне существующих. Кроме того, как отмечается в документе, доходы американского бюджета от морского бурения составят 2,7 миллиарда долларов в год вместо нынешних семи миллиардов долларов.