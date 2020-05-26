Зась заявил о нарастающих угрозах безопасности странам ОДКБ

Серьезную озабоченность нарастающей угрозой безопасности странам ОДКБ довел до сведения журналистов генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась после состоявшегося 26 мая в формате видеоконференции заседания Совета министров иностранных дел организации.

На заседании, сообщил генсек международной организации, рассматривались вопросы о состоянии и перспективах развития международной и региональной обстановки и ее влиянии на безопасность государств - членов ОДКБ. Подчеркнув, что по актуальной теме повестки дня высказались все главы делегаций, Зась констатировал, что "если суммировать все оценки, которые прозвучали, нужно констатировать, что происходит нарастание угроз безопасности государствам - членам ОДКБ во всех измерениях и по всем направлениям".

По его словам, это не искусственное сгущение красок или повторение оценок. К сожалению, уточнил он, "таковы реалии, в которых мы живем, и это должно учитываться в деятельности ОДКБ".

Одним из выводов состоявшегося обсуждения, отметил Зась, стало то, что в целях обеспечения безопасности государства ОДКБ должны укреплять взаимодействие с другими странами и международными организациями, в частности, с СНГ и Шанхайской организацией сотрудничества.

Охарактеризовал генсек организации и ситуацию на западном направлении, заметив, что именно там сейчас "происходит милитаризация региона". Почти все страны восточноевропейского региона, граничащие с Россией и Беларусью, в последние годы наращивают свои оборонные расходы, совершенствуют военную инфраструктуру. "Конечно, нас это не может не беспокоить", - резюмировал генеральный секретарь, передает БЕЛТА.