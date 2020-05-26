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26.05.2020 10:25
Рубрика: В мире

Жители Португалии наводнили местные пляжи после смягчения карантина

Текст: Владимир Шилов

Изголодавшиеся по солнцу и морю жители Португалии заполонили местные пляжи, передает Euronews. Это произошло впервые с начала пандемии в республике после того, как власти объявили о постепенном снятии карантина.

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По данным телеканала, особенно многолюдно в эти дни в курортных пригородах Лиссабона, где сотни людей вышли позагорать и понежится на песке. Отдыху немало способствовала и установившаяся здесь небывалая для мая жара. Столбик термометра поднимался до 30,5°С.

Вместе с тем, режим социального десантирования по-прежнему остается в силе, напомнили в правительстве. Люди должны держаться друг от друга на расстоянии полутора метров.

Сообщается, что с июня в стране заработает специальное приложение, которое поможет избежать толп на пляжах. Система автоматически проанализирует данные о геолокации мобильных телефонов и предупредит о возможной переполненности курортных зон.

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