Жители Уханя благодарны Си Цзиньпину за поддержку

Женщину-депутата зовут Юй Чэн. Она преподаватель 2-го Уханьского профессионального колледжа легкой промышленности. Выяснилось, что жители Уханя поручили ей, как народному представителю, поблагодарить Си Цзиньпина именно так. Этот жест призван выразить лидеру искреннюю благодарность.

"Я не мог уснуть всю ночь в канун Нового года" - задумчиво произнёс Си Цзиньпин на заседании ПК Политбюро 25 января - в первый Новогодний день по Лунному календарю. В тот же день на заседании было принято решение о том, что ЦК КПК направит в провинцию Хубэй и в другие регионы, наиболее затронутые эпидемией, руководящие группы, которые будут способствовать комплексному усилению в соответствующих регионах борьбы с эпидемией на первой линии.

"Если у вас возникнут какие-то вопросы или потребности, звоните мне напрямую", - сказал Си Цзиньпин членам руководящих групп по борьбе с эпидемией. Он проявил серьезную постоянную озабоченность ситуацией в Хубэе и Ухане, держал руку на пульсе. Си Цзиньпин дал сотни указаний по вопросам борьбы и профилактики эпидемии. Под его прямым контролем и руководством правительство КНР в кратчайшее время мобилизовало медиков по всей стране и направило медицинские и защитные материалы и средства для оказания экстренной помощи пострадавшим в Ухане и Хубэе.

10 марта Си Цзиньпин прибыл в Ухань для инспекции проводимых местными властями работ по борьбе с эпидемией и ее профилактике. В день прибытия он посетил микрорайон Дунхусиньчэн. Шел уже 48-й день карантина жителей микрорайона. Когда Си Цзиньпин прибыл, люди, выйдя на балконы и распахнув окна, приветствовали лидера страны. Некоторые размахивали флагами и кричали: "Держись Китай! Держись Ухань!"

Забота китайского лидера к жителям города Ухань проявилась даже в мелочах. Он в своё время сказал членам правительства Уханя: "Люди в Ухане очень любят есть свежую рыбу, поэтому необходимо организовать достаточное снабжение, когда позволят условия". В ходе своей инспекционной поездки Си Цзиньпин подчеркнул, что "чем острее эпидемическая ситуация, тем больше внимания следует уделять работе по защите и улучшению условий жизни населения".

В ходе панельной дискуссии с депутатами ВСНП от провинции Хубэй Си Цзиньпин вновь выразил горячие приветствия и благодарность жителям Уханя и провинции Хубэй за героическую борьбу с эпидемией. Он отметил: "Жители провинции Хубэй и города Ухань внесли значительный вклад в борьбу с эпидемией, пожертвовав многим и понеся огромные потери. Ухань заслуживает того, чтобы называться городом-героем, его жители и жители провинции Хубэй достойны того, чтобы зваться настоящими героями".

Юй Чэн по поручению жителей Уханя доставила на "Две сессии" почтительный поклон Си Цзиньпину. Суть этого жеста - искренняя народная благодарность главе государства за его неустанную заботу и поддержку в столь сложный и тревожный период.