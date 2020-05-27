"Аэроэкспресс" в июне снизит стоимость билетов

"Аэроэкспресс" с 15 июня снизит стоимость проезда: билет по единому тарифу "Стандарт" будет стоить 300 рублей вместо 500 рублей, по тарифу "Бизнес" - 800 рублей, а не 1500. Кроме того, "Аэроэкспресс" рассчитывает с 15 июня полностью восстановить расписание движения поездов. Об этом сообщил генеральный директор компании Алина Бисембаева.

По его словам, на время постепенного снятия ограничительных мер компания пересмотрела ценовую политику, чтобы сделать поездки для пассажиров более доступными, а тарифы предельно простыми. "Мы провели опрос, отталкиваясь от полученных данных рассчитали стоимость, которая будет актуальна для пассажиров с учетом новой реальности, и с 15 июня снижаем стоимость билета до 300 рублей", - рассказала глава "Аэроэкспресса". Она добавила, что новая цена подходит и одиночным пассажирам, и тем, кто обычно путешествует компанией.

Пока будут отменены тарифы "Парный" (900 руб. для двух человек в одну сторону эконом-классом) и "Группа" (1100 руб. для 3-4 человек).

Напомним, в поездах соблюдается все условия безопасности - трижды в день они проходят дезинфекционную обработку, воздух обеззараживается под воздействием встроенных в климатическую систему антибактериальных ламп, а у пассажиров есть возможность соблюдать безопасную дистанцию в просторных вагонах.

Решение о возвращении прежних тарифов будут приниматься исходя из динамики пассажиропотока.