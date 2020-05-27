Новости

Видео: F-35 едва не упал в воду после взлета с авианосца 11:40
ВВП Франции может упасть на 20 процентов во втором квартале 2020 года 11:38
Премьера триллера Эдгара Райта "Прошлой ночью в Сохо" перенесена 11:36
Новый видеосервис HBO Max запускается 27 мая 11:33
Отопление в Подмосковье отключат 28 мая 11:32
Магистрантка БГУ признана лучшим молодым ученым в СНГ 11:32
В Дагестан отправили 20 тысяч экспресс-тестов на коронавирус 11:31
В Севастополе корабль-музей "Сметливый" передадут парку "Патриот" 11:29
Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi рассказал, как будет выживать 11:26
"Аэроэкспресс" в июне снизит стоимость билетов 11:26
Полиция разогнала вечеринку в доме британского депутата 11:23
Прокуратура выяснила причину вспышки коронавируса в пермской больнице 11:23
Десятый сезон "Американской истории ужасов" не выйдет в 2020 году 11:17
Новый вид волонтерства набирает популярность в столице 11:11
В Орловском доме малютки обнаружили очаг COVID-19 11:11
Половина канадцев считают, что их правительство скрывает данные о COVID-19 11:09
В Краснодаре без масок не пустят в общественный транспорт 11:09
В Москве более 80% вновь выявленных случаев коронавируса - у людей младше 65 лет 11:05
Германия открывает выезд в 31 страну на период летних отпусков 11:05
Аэропорт Внуково начинает поэтапный выход из режима ограничений 11:02
Mercedes-Benz показал новинки семейства E-Class 11:01
Пензенский зампред оштрафован и лишен водительских прав 10:55
Лукашенко поздравил президента Татарстана со 100-летним юбилеем республики 10:51
BMW представила обновленную "пятерку" 10:48
В Чите рецидивист ограбил пенсионерку и оставил ей записку с извинениями 10:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем нужно тестирование на иммунитет к коронавирусу
Зачем нужно тестирование на иммунитет к коронавирусу
В России с 1 июня начнут снимать ограничения для внутреннего туризма
В России с 1 июня начнут снимать ограничения для внутреннего туризма
Видеоинтервью: Как Роспатент борется с коронавирусом и помогает изобретателям
Видеоинтервью: Как Роспатент борется с коронавирусом и помогает изобретателям
27.05.2020 11:26
Рубрика: Экономика

"Аэроэкспресс" в июне снизит стоимость билетов

Текст: Ангелина Зеленькова

"Аэроэкспресс" с 15 июня снизит стоимость проезда: билет по единому тарифу "Стандарт" будет стоить 300 рублей вместо 500 рублей, по тарифу "Бизнес" - 800 рублей, а не 1500. Кроме того, "Аэроэкспресс" рассчитывает с 15 июня полностью восстановить расписание движения поездов. Об этом сообщил генеральный директор компании Алина Бисембаева.

Фото: Сергей Бабкин/ РГ
Пандемия коронавируса: Как сейчас выглядит аэропорт Шереметьево

По его словам, на время постепенного снятия ограничительных мер компания пересмотрела ценовую политику, чтобы сделать поездки для пассажиров более доступными, а тарифы предельно простыми. "Мы провели опрос, отталкиваясь от полученных данных рассчитали стоимость, которая будет актуальна для пассажиров с учетом новой реальности, и с 15 июня снижаем стоимость билета до 300 рублей", - рассказала глава "Аэроэкспресса". Она добавила, что новая цена подходит и одиночным пассажирам, и тем, кто обычно путешествует компанией.

Пока будут отменены тарифы "Парный" (900 руб. для двух человек в одну сторону эконом-классом) и "Группа" (1100 руб. для 3-4 человек).

Напомним, в поездах соблюдается все условия безопасности - трижды в день они проходят дезинфекционную обработку, воздух обеззараживается под воздействием встроенных в климатическую систему антибактериальных ламп, а у пассажиров есть возможность соблюдать безопасную дистанцию в просторных вагонах.

Решение о возвращении прежних тарифов будут приниматься исходя из динамики пассажиропотока.

Экономика Транспорт Общественный транспорт

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Оператор "Северного потока-2" отреагировал на угрозу новых санкций
В Москве изменилась пропускная система
Перехват американского самолета-шпиона российским Су-35 попал на видео
Из бюджета могут выделить дополнительные средства на выплаты медикам
Минкомсвязь опубликовала график вывозных рейсов до 6 июня
Жить в ипотечной квартире оказалось дешевле, чем снимать жилье
Зачем компании перекупают топ-менеджеров во время пандемии