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27.05.2020 07:25
Рубрика: В мире

Байден назвал Трампа дураком за "ложную мужественность"

Фото: EPA/TRACIE VAN AUKEN Фото: EPA/TRACIE VAN AUKEN
Фото: EPA/TRACIE VAN AUKEN

Кандидат в президенты США Джо Байден резко высказался в адрес нынешнего хозяина Белого дома, который приехал на церемонию по случаю Дня Поминовения без защитной маски. "Он дурак, абсолютный дурак. Президенты должны руководить, а не заниматься глупостями и показывать ложную мужественность", - заявил демократ в эфире CNN.

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Отметим, что на минувших выходных американский лидер посетил свой гольф-клуб и на поле вышел без индивидуальных средств защиты. По мнению экспертов, таким образом Трамп пытается показать, что он контролирует ситуацию с коронавирусом в стране, а Соединенные Штаты постепенно возвращаются к нормальной жизни.

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