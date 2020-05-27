Байден назвал Трампа дураком за "ложную мужественность"

Кандидат в президенты США Джо Байден резко высказался в адрес нынешнего хозяина Белого дома, который приехал на церемонию по случаю Дня Поминовения без защитной маски. "Он дурак, абсолютный дурак. Президенты должны руководить, а не заниматься глупостями и показывать ложную мужественность", - заявил демократ в эфире CNN.

Отметим, что на минувших выходных американский лидер посетил свой гольф-клуб и на поле вышел без индивидуальных средств защиты. По мнению экспертов, таким образом Трамп пытается показать, что он контролирует ситуацию с коронавирусом в стране, а Соединенные Штаты постепенно возвращаются к нормальной жизни.