Театр имени Вахтангова досрочно завершает 99-й сезон и 1 июня уходит в отпуск. 31 мая в традиционном вахтанговском концерте по этому поводу онлайн примет участие художественный руководитель театра Римас Туминас, который сейчас из-за закрытых границ находится в Литве. А 30 мая театр-фестиваль "Балтийский дом" покажет онлайн его шедевр - спектакль "Маскарад", поставленный режиссером в Малом театре Вильнюса.

Человек от рождения носит маски, как на "Маскараде", а что ему удается скрыть под ними - можно только догадываться... Фото: Предоставлено Балтийским домом

В этом году Vilniaus maasis teatras - вильнюсскому Малому театру, созданному и возглавляемому Римасом Туминасом, исполняется тридцать лет. Сегодня вспоминаем ту прекрасную метель из "Маскарада", закружившую на годы, приключения литовского Малого театра на больших реальных, не виртуальных гастролях в России. И фрагменты разговора на проспекте Гедимина в Вильнюсе и в Леонтьевском переулке в Москве - о литовском театре, давней страсти к Чехову, снах, памяти и умении прощать время...

С кладбища литовский "Маскарад" начинается и кладбищем заканчивается. Режиссер Римас Туминас считает, что в театр приходят люди, которые понимают свою смертность и всю жизнь балансируют между детством и смертью. Он открывает эстетику противоестественного ("Художественный полет пули - вот что интересно в дуэли", - говорит Римас Туминас), по возможности перенося столичные интриги в глубинку ("Классику нужно задвигать куда-нибудь подальше, в провинцию, где есть больше места для искусства", - он же).

Конечно, велик был соблазн в "Маскараде" вывести Нину как женщину-змею, вступившую на путь порока, таким способом смахнув вековую пыль с пьесы и заставив говорить - плохое ли, хорошее, но говорить. Но такие ловушки - для других. У Туминаса Арбенин (Арвидас Дапшис) вовсе не герой-любовник-красавец-искуситель, все попробовавший в жизни. У него Арбенин умен, силен, а Нина чиста и восторженна. Даже слишком. Под вальс Хачатуряна этот умный муж ей чуть шею не сворачивает: все в ревности одинаково глупы. К тому же отношения Нины - Арбенина выстраивались без экзотики: с любой парой могла случиться такая история. Рассказывали, что режиссер сначала даже задумывал, чтобы главных героев сыграли куклы, за которых что-то смогла бы рассказать потрясающая музыка (композитор Фаустас Латенас), что-то - другие персонажи, что-то - вещи. Ревность, например, там нарастала бы пропорционально снежному кому... В финале "Маскарада" среди прочих актерских экзерсисов есть сцена, когда разросшийся снежный ком (читай - ревность?) сметает всех, но Нина остается, и Арбенин в снежном коме находит лишь ее отпечаток - рельеф, брови, ресницы, потом за ленточку вытаскивает ее пуанту... Этот заключительный аккорд потрясает безоговорочно.

Художественный полет пули - вот что интересно в дуэли

С каждым приездом в Москву ваш легендарный спектакль "Маскарад" становился все короче и короче. В первоначальном литовском варианте он шел четыре часа. На московском Чеховском фестивале - три. Потом вы его сократили до двух с половиной. Вы так легко отказываетесь от придуманного?

Римас Туминас: Что касается "Маскарада", конечно, свою коррекцию сделали фестивали и выезды театра на гастроли за рубеж. Там они не выдерживают наших длиннот. Да и вообще, я считаю, чем короче спектакль, тем лучше. Проделанная работа никогда никуда не пропадает. Нам не жалко. К тому же я вообще в жизни стараюсь не сожалеть, а только продолжать. И избегать точных ответов - все нами сделанное уходит в глубь нашей памяти, чтобы потом обязательно вернуться. Не надо ни о чем сокрушаться - все же постоянно меняется. И многое происходит оттого, что раскрывается память. Наверное, театр для меня и есть сама память, которой я мог бы жить. А я хочу жить памятью.

Мечты о будущем разве не прекраснее воспоминаний?

Римас Туминас: В прошлом все очень светло, хорошо...

И там можно вспоминать только то, что тебе нравится?

Римас Туминас: Да, и к тому же гораздо чаще мы не ощущаем света именно сегодняшнего дня. А память прошлого прекращает это затмение настоящего. Я очень хорошо себя чувствую в архитектуре конца XIX - начала XX века. Это мой век, это мой дом, моя литература, мой театр. Может, мы пойдем дальше и придем к прекрасному XVI веку. Еще есть время.

Даже странно, когда оглядываешься назад и видишь, что выпущено, недоумеваешь - и когда все это было? Но все, что делалось, делалось для того, чтобы подойти... к началу. Однажды ночью, лет двадцать тому назад, меня кто-то посетил. Как будто чья-то нежная рука коснулась. Я от этого даже проснулся. Вокруг - никого, только слышен шепот: все еще впереди, вот-вот все начнется... Я и поверил. Сон это был или нет, но в театре так и живется - всегда находишься в вечном начинании. Этому бессмысленно сопротивляться, и чем раньше ты смиришься, признаешь, что впереди у тебя - вечное начало, тем больше ты успеешь в своей жизни...

P.S.

Трансляция с переводом "Маскарада" Туминаса (Малый театр, Вильнюс) начнется 30 мая в 18.00 на сайте baltic-house.ru и во всех соцсетях театра-фестиваля "Балтийский дом". 29 мая смотрите там же "Ромео и Джульетту" Оскараса Коршуноваса (Театр ОТК, Вильнюс), 31 мая - "Отелло" Эймунтаса Някрошюса ("Мено Фортас", Вильнюс). Три знаковые постановки трех выдающихся литовских режиссеров войдут в триптих, который представит театр-фестиваль "Балтийский дом" по случаю и своего тридцатилетия.