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Текст:   Татьяна Карабут 
12:33 27.05.2020

Банки приняли заявок на льготную сельскую ипотеку на 140 млрд рублей

Льготную сельскую ипотеку с начала года получили 3,8 тыс. человек в 61 регионе, кредитов выдано на 7,7 млрд рублей.
Фото: Александр Кожохин/РИА Новости Фото: Александр Кожохин/РИА Новости
Фото: Александр Кожохин/РИА Новости

При этом совокупный объем полученных банками заявок превышает 140 млрд рублей, сообщили в минсельхозе. В ведомстве отмечают, что наибольшая активность наблюдается в Ленинградской и Новосибирской областях, республиках Башкортостан и Татарстан, а также Удмуртской республике.

Фото: Владимир Аносов/РГ
В Подмосковье с 1 июня семьи с детьми могут оформит льготную ипотеку

Сейчас сельскую ипотеку выдают только два банка - Россельхозбанк и Сбербанк. В перечень уполномоченных банков также входят банки "Центр-Инвест", "АК БАРС", Банк Левобережный, "Дальневосточный банк". Между тем, минсельхоз принял решение увеличить количество уполномоченных банков для участия в программе. Подать документы на участие в программе финансовые организации смогут до 3 июня 2020 года.

Сельская ипотека является одним из наиболее востребованных механизмов в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий". Увеличение количества банков-участников программы позволит расширить ее охват, а также повысить доступность этого инструмента для населения, поясняют в минсельхозе.

По условиям госпрограммы, получить льготный кредит могут граждане России в возрасте от 21 до 64 лет. Средства выдаются на покупку готового жилья в сельской местности, земельного участка под строительство дома, недостроенного дома, квартиры в строящемся доме. Жилье должно быть пригодным для постоянного проживания, обеспечено инженерными системами (электроосвещение, водоснабжение, водоотведение, отопление и т.д.), а по площади быть не меньше установленной нормы в расчете на одного члена семьи. Первый взнос должен составлять не менее 10% (у Сбербанка - не менее 15%).

Одобрение ипотеки под 6,5% получает 78% заемщиков

Кредит выдается под ставку от 0,1 до 3% годовых на срок до 25 лет. Участвуют все сельские территории, кроме Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Максимальная сумма кредита составляет: для Ленинградской области и Дальневосточного федерального округа - 5 млн рублей, для остальных регионов - 3 млн рублей.

По оценке ведомства, уровень финансирования программы позволяет улучшить жилищные условия 11,2 тыс. семей. Однако с учетом высокой популярности и востребованности этого механизма, министерство прорабатывает вопрос увеличения суммы финансирования.

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