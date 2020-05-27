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27.05.2020 12:52
Рубрика: Культура

Библиотеки откроются с соблюдением новых мер безопасности

Текст: Наталья Лебедева
Библиотекари получили лучший подарок к Общероссийскому дню библиотек - Министерство культуры РФ объявило, что читальные залы скоро вновь откроются для посетителей.
Фото: Александр Натрускин/РИА Новости Фото: Александр Натрускин/РИА Новости
Фото: Александр Натрускин/РИА Новости

"Совсем скоро мы вернемся к привычному образу жизни, и библиотеки страны вновь откроются для более чем 52 миллионов зарегистрированных пользователей, но уже с новыми мерами безопасности", - сказала министр культуры РФ Ольга Любимова на торжественном открытии Общероссийского дня библиотек.

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Отдельно министр отметила, что благодаря национальному проекту "Культура" заметно ускорился процесс модернизации учреждений по всей стране. В результате этой работы жители даже отдаленных городов и сел получают "равный доступ к проверенным, качественным знаниям и ресурсам". Уже составлен план модернизации библиотек на 2021 год.

Также Ольга Любимова обратилась к библиотекарям: "В библиотеках всегда работали и продолжают трудиться высококлассные специалисты, настоящие подвижники, беззаветно преданные делу. Благодаря вашим профессионализму, неиссякаемой энергии, преданности культуре и любви к книге выросло не одно поколение образованных, грамотных российских граждан".

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В свою очередь заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова рассказала о том, что ведомство разрабатывает план возвращения библиотек к привычному режиму работы.

"На следующей неделе мы направим соответствующие рекомендации для региональных и муниципальных библиотек, а также дали поручение руководителям федеральных библиотек подготовить в соответствии с рекомендацией Роспотребнадзора и с рекомендациями IFLA (Международная федерация библиотечных ассоциаций и учреждений - прим. ТАСС) инструкции по соблюдению учреждениями мер безопасности при возвращении документов от пользователей", - приводит слова Яриловой ТАСС.

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