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27.05.2020 06:33
Рубрика: Общество

Биолог: Не стоит стремиться побыстрее переболеть COVID-19

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Не стоит торопиться переболеть COVID-19, ведь, чем позже человек заразится коронавирусом нового типа, тем больше у него шансов переболеть легкой формой. Такое мнение высказала профессор Университета Джорджа Мейсона (США), доктор биологических наук Анча Баранова.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
В РФ клинические испытания вакцины против COVID-19 начнутся в конце июня

По ее словам, вирус ослабевает, растет число бессимптомно переболевших, поэтому и шансы переболеть бессимптомно увеличиваются, пишет РИА Новости.

Кроме того, сейчас, например, уже известно, что вирус нарушает систему свертываемости крови и приводит к образованию тромбов, поэтому пациенты получают антитромбовую терапию. "Если бы вы подхватили этот вирус месяц назад, то тогда такого понимания еще не было", - отметила специалист.

Баранова порекомендовала дождаться появления вакцины, а до этого постараться снизить риск встречи с коронавирусом. Например, воздержаться от посещения мест скопления людей.

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