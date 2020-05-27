Биолог посоветовала проверить три системы организма после COVID-19

Доктор биологических наук, профессор Анча Баранова посоветовала всем переболевшим COVID-19 проверить легкие, почки и мозг.

От вируса SARS-CoV-2 страдают многие системы организма. В частности, бывают нейровоспаления, которые могут привести к ухудшению памяти и снижению способности к концентрации. "С такими проблемами обычно никуда не идут, но с этим надо работать. Поможет невропатолог", - цитирует Баранову РИА Новости. С легкими надо идти к пульмонологу.

Что же касается почек, первым делом сдайте анализы, а уж потом решайте, стоит ли идти к профильному специалисту. "Биохимия крови. Есть показатель, который показывает, как функционируют почки - это скорость клубочковой фильтрации. Если не все в порядке - обращайтесь к нефрологу", - добавила Баранова.