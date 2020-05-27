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27.05.2020 08:28
Рубрика: Экономика

Boeing намерен объявить о сокращении 10 процентов рабочих мест

Текст: Максим Макарычев
Фото: AP Photo/Elaine Thompson Фото: AP Photo/Elaine Thompson
Фото: AP Photo/Elaine Thompson

Американская корпорация Boeing планирует уволить 10 процентов из 160 тысяч сотрудников, сообщил представитель профсоюза Общества профессиональных инженеров в аэрокосмической отрасли (SPEEA). Он заявил Reuters во вторник, что компания сообщила профсоюзу: в пятницу сотрудникам стоит ожидать появления уведомлений об увольнении. В частности, такие уведомления могут получить от 15 до 20 процентов инженеров и технических работников в штате Вашингтон и южной Калифорнии. В SPEEA заявили, что около 1300 членов профсоюза уже подали заявления на увольнение из корпорации по собственному желанию. Ранее американский деловой журнал Puget Sound сообщил, что Boeing планирует уволить тысячи сотрудников, почти половина из которых работает на основных заводах в пригороде Сиэтла Пьюджет-Саунд.

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В самом Boeing от комментариев отказались. В апреле исполнительный директор Boeing Дейв Кэлхун заявил, что компания начала принимать меры по сокращению численности сотрудников примерно на 10 процентов путем сочетания добровольных и вынужденных увольнений "по мере необходимости". По его словам, Boeing будет вынужден еще больше сократить объемы работ, которые наиболее подвержены экономическому риску, в частности, речь шла о снижении на 15 процентов производства самолетов, используемых при коммерческих авиаперелетах. "Аэрокосмической отрасли потребуется длительное время, чтобы оправиться от кризиса", - отметил Кэлхун.

Фото: iStock
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Во время коронавирусного кризиса компания стала испытывать значительные трудности: так, в апреле не было зарегистрировано ни одного заказа на покупку самолетов Boeing. Кроме того, крупные авиаперевозчики в 2020 году отменили уже 108 заказов на самолет 737 MAX. Это было худшее начало с 1962 года, отмечают эксперты, когда компания стала широко продавать свои лайнеры. Напомним, что 737 MAX потерпел две крупные авиакатастрофы в марте 2019 года в Эфиопии и Индонезии, в которых погибли 346 человек. Ранее Дейв Кэлхун заявил о том, что в мае корпорация рассчитывает возобновить производство 737 MAX. Вместе с тем, как отмечали аналитики, прямые и косвенные убытки корпорации от катастроф двух самолетов в этом году превысят 18,7 миллиарда долларов. По информации CNN, компенсация заказчикам 737 MAX достигнет 8,3 миллиарда долларов после приостановки эксплуатации этих самолетов, а 6,3 миллиарда долларов составят дополнительные расходы Boeing на производство модернизированных лайнеров данной серии.

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