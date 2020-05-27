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27.05.2020 15:50
Рубрика: Экономика

Борисов: Путин получит план восстановления экономики 1 июня

Текст: Александр Проценко

План по восстановлению экономики РФ после ситуации с коронавирусом будет представлен российскому лидеру не позже 1 июня, обещает зампред правительства Юрий Борисов. А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что формат, в котором президенту страны будет представлен этот план, пока не определен. На данный момент решается вопрос, пройдет ли это мероприятие в режиме совещания или в режиме телетрансляции.

Фото: iStock
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Предварительно известно, что объем антикризисной программы поддержки экономики России в связи с пандемией коронавируса превысил 3 триллиона рублей. Так говорит министр экономического развития Максим Решетников. Но, по его словам, важны не только масштабы, но и эффективность использования средств. Министр отметил, что очень важно, чтобы деньги действительно доходили до тех, кому они важнее всего, чтобы они были к чему-то привязаны.

А вице-премьер Юрий Борисов, заявил, что разрабатываемые меры поддержки должны быть ориентированными на период минимум до 2025 года. "Меры поддержки, проводимые государством, должны быть ориентированы на краткосрочные, 2020-2021 годы, среднесрочные - 2021-2025 годы, и долгосрочные - после 2025 года - горизонты планирования", - подчеркнул он.

Борисов добавил, что краткосрочные меры являются "тушением пожара", в первую очередь они должны быть направлены на сохранение рабочих мест, обеспечение бесперебойной выплаты зарплат и должны позволить оптимально пройти этот спад в условиях мирового кризиса.

Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
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"Среднесрочные меры в периоде до 2025 года должны определять темпы роста промышленности. Подогрев спроса комплексным планом модернизации экономики и социальной сферы страны, обеспечение, по сути, нового масштабного заказа на продукцию отечественного машиностроения и технику можно поставить в основу мероприятий на среднесрочном периоде", - сказал он.

В долгосрочном периоде меры должны быть ориентированы на закрепление лидерства России по отдельным направлениям технологического развития и повышения конкурентоспособности экономики страны, должен произойти структурный сдвиг в пользу высокотехнологичной продукции.

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