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27.05.2020 20:13
Рубрика: В мире

Ботинки уходят на изоляцию

Текст: Ариадна Рокоссовская
Российская газета - Федеральный выпуск № 114(8168)
Британия вводит новые правила работы магазинов. Вот только некоторые из них: трехдневный карантин для возвращенных товаров, закрытые примерочные кабинки, одностороннее движение по торговым залам и ограничение возможности трогать ассортимент. Список будущих требований газета Guardian разбила на 13 пунктов.
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Среди них, конечно, есть стандартные для последнего времени меры, например, ограничение числа людей в магазине, соблюдение покупателями двухметровой дистанции, установка прозрачных пластиковых щитов, защищающих кассиров, и размещение при входе и выходе дозаторов с жидкостью для дезинфекции.

Но есть и нововведения, такие как "разубеждение" покупателей, желающих потрогать товар руками, запрет на примерку предметов гардероба и использование "пробников" косметики и средств для маникюра, защитные чехлы для мебели, которую покупатели тестируют, садясь или ложась. В детских магазинах пока что придется обойтись без игровых зон, демонстраций игрушек и ростовых фигур, изображающих персонажей любимых мультфильмов. Власти предлагают запланировать часы работы популярных бутиков в центре таким образом, чтобы снизить нагрузку на общественный транспорт и обеспечить соблюдение дистанции между людьми.

Еще одно интересное правило, которое приводит Guardian, касается возврата товаров. "Возвращенные, пожертвованные, отданные в починку или на специальную обработку предметы, - например, обувь или одежда, которую хотя бы один раз примерили, - должны быть на 72 часа помещены в контейнер или в отдельное помещение. В ином случае они должны быть очищены перед тем, как их вернут в употребление." Владельцы магазинов, в том числе книжных и обувных, уже выразили готовность последовать всем рекомендациям.

Фото: iStock
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Британия - не первая страна, которая пошла по пути карантина для товаров. В Канаде эту систему внедрили еще в начале мая. В местном подразделении одной из наиболее известных в мире торговых сетей, занимающихся продажей одежды, обуви и домашних принадлежностей, канадскому изданию Global сообщили: "Через 24 часа после возврата товара мы ставим его обратно на прилавок. Например, все, что мы получили в понедельник, не будет выставлено на продажу до утра среды". Правда, как пояснил директор Совета по розничной торговле Джон Грэм, каждая провинция, которая ослабляет карантинные ограничения, вводит свои правила для розничных магазинов в отношении возврата товаров во время пандемии COVID-19. Они варьируются от карантина на период от двух до трех суток до полного отказа принимать назад неподошедшие товары до отказа в возврате покупок, сделанных после 14 марта, или оптового возврата - более трех единиц одного и того же наименования. В некоторых регионах на время пандемии COVID-19 покупка товаров определенной категории теперь считается окончательной. Обычно речь идет об одежде, обуви, аксессуарах, матрасах, спальных мешках, постельном белье и полотенцах.

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