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Текст:   Марина Трубилина 
13:55 27.05.2020

Через мобильное приложение можно будет проверить надежность застройщика

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Портал Яндекс.Недвижимость запустил сервис, который позволяет покупателям квартир в новостройках заранее проверить надежность строительной компании.

Фото: iStock
Правительство намерено упростить проведение сделок с недвижимостью

Сейчас на сервисе зарегистрировано более 5 тысяч девелоперов. Под каждого застройщика создана отдельная страница с данными о его реализованных и строящихся объектах, размещение которых можно увидеть на карте, о финансовых показателях компании, объемах строящегося жилья. Чтобы увидеть эту информацию, пользователю достаточно кликнуть по названию компании в выдаче объявлений. Предполагается, что это поможет покупателям избежать мошенничеств при покупке жилья в новостройках.

Как пояснили в компании, информация берется из открытых источников и собственных данных и предоставляется посетителю сайта в более удобном виде. Вскоре сервис будет доступен и в мобильном приложении.

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