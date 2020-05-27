Через мобильное приложение можно будет проверить надежность застройщика

Портал Яндекс.Недвижимость запустил сервис, который позволяет покупателям квартир в новостройках заранее проверить надежность строительной компании.

Сейчас на сервисе зарегистрировано более 5 тысяч девелоперов. Под каждого застройщика создана отдельная страница с данными о его реализованных и строящихся объектах, размещение которых можно увидеть на карте, о финансовых показателях компании, объемах строящегося жилья. Чтобы увидеть эту информацию, пользователю достаточно кликнуть по названию компании в выдаче объявлений. Предполагается, что это поможет покупателям избежать мошенничеств при покупке жилья в новостройках.

Как пояснили в компании, информация берется из открытых источников и собственных данных и предоставляется посетителю сайта в более удобном виде. Вскоре сервис будет доступен и в мобильном приложении.