ЦИК рассчитывает на проведение Единого дня голосования 13 сентября

Развитие ситуации с коронавирусом позволяет надеяться, что Единый день голосования в этом году пройдет в плановый срок - 13 сентября, заявила в среду на заседании Центризбиркома председатель Элла Памфилова.

Она напомнила, что сейчас комиссия ведет подготовку к двум большим кампаниям: общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию, дата которого еще не объявлена, и к Единому дню голосования, намеченному на 13 сентября. "Мы так рассчитываем, что скорее всего, с учетом того, что происходит, ситуация улучшается, скорее всего, все это останется в силе", - сказала глава ЦИК.

В ходе заседания Центризбирком принял два постановления, касающиеся Единого дня голосования. Согласно этим документам, 13 сентября в Москве, как и в прошлом году, будет создано 30 цифровых избирательных участков. На них смогут проголосовать жители тех регионов, где в этот день пройдут выборы губернаторов, депутатов заксобраний и довыборы депутатов Госдумы.