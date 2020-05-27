ЦПВС: К подрыву турецкого патруля в Сирии причастны боевики

К подрыву турецкого патруля в Идлибской зоне деэскалации, где погиб турецкий военный, причастны боевики группировки "Аль-Исламад-Туркестани", считает глава российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлев. Об этом российский военный заявил на брифинге.

"По имеющейся в распоряжении российского Центра по примирению враждующих сторон информации, к теракту причастны боевики группировки "Аль-Исламад-Туркестани", которые привели в действие СВУ во время движения турецкой военной колонны вблизи склада боеприпасов террористической группы", - передает РИА Новости слова главы ЦПВС.

Напомним, что вылазка боевиков произошла на трассе М-4 на территории Идлибской зоны деэскалации в районе населенного пункта Инкзик. Под колесами автомобиля из состава турецкой колонны сработало самодельное взрывное устроство. В результате один из военных погиб от множественных осколочных ранений.