Однако, чтобы пересечь датскую границу, одного ответа "Я на свидание" на въезде недостаточно. Влюбленные должны доказать, что действительно состоят в отношениях с подданным Датского королевства. Для этого нужно указать его адрес, имя, контактные данные, выписку звонков, совместные фотографии и историю переписок по электронной почте, в соцсетях, мессенджерах или эсэмэсками. Кроме того, как передает BBC, пара должна состоять в отношениях минимум полгода и иметь опыт личных встреч - свидания онлайн или только по телефону не считаются.

Но когда в Дании стало известно о новых правилах, местная оппозиция заявила, что они нарушают неприкосновенность частной жизни и вообще являются чересчур строгими. В итоге правительство решило, что совсем скоро для проезда в королевство будет достаточно лишь письменного заявления за подписью обоих партнеров. На границе приезжающим будут верить на слово.

Послабления в пограничном режиме коснутся также внуков датчан, которые проживают вне королевства. Упростят правила въезда и для владельцев собственности на территории страны.