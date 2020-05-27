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Дания открыла границы для влюбленных, которых разлучил коронавирус. Отныне вторые половинки датчан и датчанок смогут навестить своих любимых, если сами они родом из Финляндии, Исландии, Германии, Норвегии и Швеции.

Однако, чтобы пересечь датскую границу, одного ответа "Я на свидание" на въезде недостаточно. Влюбленные должны доказать, что действительно состоят в отношениях с подданным Датского королевства. Для этого нужно указать его адрес, имя, контактные данные, выписку звонков, совместные фотографии и историю переписок по электронной почте, в соцсетях, мессенджерах или эсэмэсками. Кроме того, как передает BBC, пара должна состоять в отношениях минимум полгода и иметь опыт личных встреч - свидания онлайн или только по телефону не считаются.

Фото: REUTERS
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Но когда в Дании стало известно о новых правилах, местная оппозиция заявила, что они нарушают неприкосновенность частной жизни и вообще являются чересчур строгими. В итоге правительство решило, что совсем скоро для проезда в королевство будет достаточно лишь письменного заявления за подписью обоих партнеров. На границе приезжающим будут верить на слово.

Послабления в пограничном режиме коснутся также внуков датчан, которые проживают вне королевства. Упростят правила въезда и для владельцев собственности на территории страны.

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