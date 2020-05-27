Основой праздника стало событие Вознесения Христа на небо через сорок дней после Его Воскресения из мертвых. Произошло всё в мае 30 года I века нашей эры на горе Елеон, к востоку от Иерусалима. Но что нам за дело до случившегося две тысячи лет назад? Как это нас касается?
Вознесение и восхождение
Евангелие сообщает: все сорок дней после Своего Воскресения Христос являлся ученикам, беседуя с ними, укрепляя их веру в экстраординарное событие, событие, превышающее человеческий опыт, - в Свое Воскресение из мертвых, в Свою победу над смертью. А на сороковой день после Пасхи Христос собрал апостолов, привел их на Елеонскую гору и вознесся на небо.
Перед событием Вознесения происходит важный диалог: Спаситель говорит о грядущем Царствии Божьем, о том, что через несколько дней Дух Божий сойдет на них, Его последователей, и они будут крещены Духом Святым. Но ученики Христа, все еще надеющиеся на то, что Царство Божие - это торжество некоей политической системы, спрашивают у Христа: "Не в сие ли время, Господи, восстановляешь Ты царство Израилю?" И Христос сурово отвечает: "Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти", - и это ответ всем нам, людям, постоянно гадающим, а не в ближайший ли месяц наступит конец света?
После этих знаменательных слов Христос обещает ученикам, что они примут силу, когда сойдет на них Дух Святой, говорит о том, что, приняв Духа Святого, апостолы начнут свою проповедь. "Сказав сие, Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их", - читаем у евангелиста Луки.
Праздник Вознесения Господня у нас любили: звон колоколов, свобода выходного дня, ликование народа... В такой вот праздничный день в 1799-м родился Пушкин - в тот год праздник пришелся на 6 июня. Разве не чудо? Поэт, вознесший русскую словесность до высот недостижимых; гений, вся жизнь которого - восхождение над своим человеческим: наследственностью, воспитанием, социальными рамками, темпераментом, характером, средой, в конце концов, судьбой появился на свет именно на Вознесение. При всеобщем ликовании народа и звоне колоколов! Чудо Божье. Пушкин особо выделял этот праздник, любил икону "Вознесение Господне", и для венчания выбрал храм Большое Вознесение у Никитских ворот в Москве.
Но Вознесение Иисуса Христа - не просто событие, имевшее место быть две тысячи лет назад. Не просто исторический эпизод, вдохновляющий иконописцев и художников. Вознесение Христа касается каждого. Причем не только всех из рода человеческого, шире, Вознесение затронуло и весь тварный мир! У святого Ефрема Сирина есть такие слова: "Отрезвись, человек, приди в себя и, как разумный, познай, что для тебя пришел с неба Всевышний Бог, чтобы с земли вознести тебя на небо". В чем тут дело?
Куплены дорогою ценою
До христианства существовало два подхода к человеческому телу. Первый признавал ценность тела, а как же - источник удовольствий. Второй, считая тело виновным в нечистоте, пороках, воспринимал плоть как темницу души. И вдруг Бог рождается в человеческом роде, принимает человеческую плоть. Что означало то, что Бог стал человеком? "Это значит, - рассуждает митрополит Антоний Сурожский, - что в этом воплощении человек показан нам во всей своей дивной, непостижимой емкости: он может стать вместилищем Божества, он может стать и быть храмом, местом вселения Святого Духа... Плоть человеческую, принятую Иисусом любовно от Девы Богородицы, плоть, которую Он отдал истязаниям суда и крестной смерти, - эту плоть Христос не покидает на земле после крестного Своего умирания... Он воскресает, живой в плоти Своей, воскресает с язвами на руках и на ногах, с раной в боку, воскресает в свидетельство о том, что и тело человеческое призвано не к тлению, призвано не к смерти, а призвано к вечной, неумирающей, ликующей жизни. И в Вознесении Своем наше человеческое тело, наше человеческое естество Он возносит на Небо". У апостола Павла в Первом послании к коринфянам читаем: "Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святаго Духа, Которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божии". То есть ни о каком пренебрежении телом нет и речи! Напротив, апостол Павел требует не просто бережного, но благоговейного отношения к телу, как к святыне. Христианство не воюет против тела, только против греха. Как говорит святой Каллист, мы не телоубийцы, но грехоубийцы. Поэтому, памятуя о важности покаяния, молитвы, причащения, надо при этом максимально хранить и тело, данное Богом, как драгоценный дар: хранить здоровье, телесную чистоту. И легкомысленное нерадение о безопасности в периоды эпидемий, преступление против других, против себя.
Но это только одна грань праздника Вознесения. Как отмечал святитель Григорий Палама, Вознесение принадлежит всем людям, поскольку все воскреснут в день Второго пришествия Христа. Дата Второго пришествия, как мы помним из начала статьи, нам неизвестна, но зато мы знаем, кто будет вознесен, "восхищен на облаках" - те, кто "распял свой грех через покаяние и жительство по Евангелию", и воскреснет человек не бесплотным духом, а телом, пусть не нашим земным, но все же телом - небесным. Святой мученик Ипполит учит, что "тело воскреснет не так, каково ныне, но чистое и не подлежащее повреждению. Всякому телу возвратится своя душа".
Вознёс всю видимую тварь
С тем, что дает человеческой природе Вознесение Христа, разобрались, но что там со всем тварным миром - животными, птицами, с царством растений?
Тело, в которое был воплощен Сын Божий Иисус Христос, тело, которым Он ходил по земле, которым Он слышал, видел, тело, которое Он предал на истязание и смерть, - это тело состоит из всего того, из чего состоит наш видимый мир, учит митрополит Антоний Сурожский. "В этом теле сосредоточено все вещество неба и земли, от простого до самого непостижимого, вся материя, соединившаяся с Божеством. И когда Христос возносится на небо, Он возносит не только человечество, Он возносит всю видимую тварь в глубины Божественной тайны. И этот мир уже неотделим от Него".
Вслушайтесь, всмотритесь! Разве в утреннем щебете птиц, в майских лучах солнца не ощущается присутствие Божьей Любви в нашем мире? Не случайно в церквях в день Вознесения повторяют такие слова о вездеприсутствии Господа в нашем мире: "Я с вами, и никто не одолеет вас!"