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28.05.2020 08:00
Рубрика: Общество

Все вещество неба и земли

День Вознесения объяснит, почему надо заботиться не только о душе, но и о теле
Текст: Мария Городова
Российская газета - Неделя № 113(8167)
Среди людей, слабо знающих православие, бытует миф: вера - это про душу, верующий должен презирать "грешную плоть", пренебрегать телом. Праздник Вознесения Господня, отмечаемый 28 мая, поможет понять, почему это ложь. Особо опасная во время пандемии 2020 года.
"Вознесение Господне", XV в., московская школа иконописи. ГТГ. Фото: РИА Новости www.ria.ru "Вознесение Господне", XV в., московская школа иконописи. ГТГ. Фото: РИА Новости www.ria.ru
"Вознесение Господне", XV в., московская школа иконописи. ГТГ. Фото: РИА Новости www.ria.ru

Основой праздника стало событие Вознесения Христа на небо через сорок дней после Его Воскресения из мертвых. Произошло всё в мае 30 года I века нашей эры на горе Елеон, к востоку от Иерусалима. Но что нам за дело до случившегося две тысячи лет назад? Как это нас касается?

Вознесение и восхождение

Евангелие сообщает: все сорок дней после Своего Воскресения Христос являлся ученикам, беседуя с ними, укрепляя их веру в экстраординарное событие, событие, превышающее человеческий опыт, - в Свое Воскресение из мертвых, в Свою победу над смертью. А на сороковой день после Пасхи Христос собрал апостолов, привел их на Елеонскую гору и вознесся на небо.

Фото: AP
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Перед событием Вознесения происходит важный диалог: Спаситель говорит о грядущем Царствии Божьем, о том, что через несколько дней Дух Божий сойдет на них, Его последователей, и они будут крещены Духом Святым. Но ученики Христа, все еще надеющиеся на то, что Царство Божие - это торжество некоей политической системы, спрашивают у Христа: "Не в сие ли время, Господи, восстановляешь Ты царство Израилю?" И Христос сурово отвечает: "Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти", - и это ответ всем нам, людям, постоянно гадающим, а не в ближайший ли месяц наступит конец света?

После этих знаменательных слов Христос обещает ученикам, что они примут силу, когда сойдет на них Дух Святой, говорит о том, что, приняв Духа Святого, апостолы начнут свою проповедь. "Сказав сие, Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их", - читаем у евангелиста Луки.

Праздник Вознесения Господня у нас любили: звон колоколов, свобода выходного дня, ликование народа... В такой вот праздничный день в 1799-м родился Пушкин - в тот год праздник пришелся на 6 июня. Разве не чудо? Поэт, вознесший русскую словесность до высот недостижимых; гений, вся жизнь которого - восхождение над своим человеческим: наследственностью, воспитанием, социальными рамками, темпераментом, характером, средой, в конце концов, судьбой появился на свет именно на Вознесение. При всеобщем ликовании народа и звоне колоколов! Чудо Божье. Пушкин особо выделял этот праздник, любил икону "Вознесение Господне", и для венчания выбрал храм Большое Вознесение у Никитских ворот в Москве.

Гора Елеон, или Масличная гора, к востоку от Иерусалима. "Русской свечой" высится над городом колокольня Вознесенского женского монастыря, в котором молятся инокини разных национальностей. Фото: gettyimages.com

Но Вознесение Иисуса Христа - не просто событие, имевшее место быть две тысячи лет назад. Не просто исторический эпизод, вдохновляющий иконописцев и художников. Вознесение Христа касается каждого. Причем не только всех из рода человеческого, шире, Вознесение затронуло и весь тварный мир! У святого Ефрема Сирина есть такие слова: "Отрезвись, человек, приди в себя и, как разумный, познай, что для тебя пришел с неба Всевышний Бог, чтобы с земли вознести тебя на небо". В чем тут дело?

Куплены дорогою ценою

До христианства существовало два подхода к человеческому телу. Первый признавал ценность тела, а как же - источник удовольствий. Второй, считая тело виновным в нечистоте, пороках, воспринимал плоть как темницу души. И вдруг Бог рождается в человеческом роде, принимает человеческую плоть. Что означало то, что Бог стал человеком? "Это значит, - рассуждает митрополит Антоний Сурожский, - что в этом воплощении человек показан нам во всей своей дивной, непостижимой емкости: он может стать вместилищем Божества, он может стать и быть храмом, местом вселения Святого Духа... Плоть человеческую, принятую Иисусом любовно от Девы Богородицы, плоть, которую Он отдал истязаниям суда и крестной смерти, - эту плоть Христос не покидает на земле после крестного Своего умирания... Он воскресает, живой в плоти Своей, воскресает с язвами на руках и на ногах, с раной в боку, воскресает в свидетельство о том, что и тело человеческое призвано не к тлению, призвано не к смерти, а призвано к вечной, неумирающей, ликующей жизни. И в Вознесении Своем наше человеческое тело, наше человеческое естество Он возносит на Небо". У апостола Павла в Первом послании к коринфянам читаем: "Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святаго Духа, Которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божии". То есть ни о каком пренебрежении телом нет и речи! Напротив, апостол Павел требует не просто бережного, но благоговейного отношения к телу, как к святыне. Христианство не воюет против тела, только против греха. Как говорит святой Каллист, мы не телоубийцы, но грехоубийцы. Поэтому, памятуя о важности покаяния, молитвы, причащения, надо при этом максимально хранить и тело, данное Богом, как драгоценный дар: хранить здоровье, телесную чистоту. И легкомысленное нерадение о безопасности в периоды эпидемий, преступление против других, против себя.

Фото: Кристина Афанасьева/РИА Новости
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Но это только одна грань праздника Вознесения. Как отмечал святитель Григорий Палама, Вознесение принадлежит всем людям, поскольку все воскреснут в день Второго пришествия Христа. Дата Второго пришествия, как мы помним из начала статьи, нам неизвестна, но зато мы знаем, кто будет вознесен, "восхищен на облаках" - те, кто "распял свой грех через покаяние и жительство по Евангелию", и воскреснет человек не бесплотным духом, а телом, пусть не нашим земным, но все же телом - небесным. Святой мученик Ипполит учит, что "тело воскреснет не так, каково ныне, но чистое и не подлежащее повреждению. Всякому телу возвратится своя душа".

Вознёс всю видимую тварь

С тем, что дает человеческой природе Вознесение Христа, разобрались, но что там со всем тварным миром - животными, птицами, с царством растений?

Тело, в которое был воплощен Сын Божий Иисус Христос, тело, которым Он ходил по земле, которым Он слышал, видел, тело, которое Он предал на истязание и смерть, - это тело состоит из всего того, из чего состоит наш видимый мир, учит митрополит Антоний Сурожский. "В этом теле сосредоточено все вещество неба и земли, от простого до самого непостижимого, вся материя, соединившаяся с Божеством. И когда Христос возносится на небо, Он возносит не только человечество, Он возносит всю видимую тварь в глубины Божественной тайны. И этот мир уже неотделим от Него".

Вслушайтесь, всмотритесь! Разве в утреннем щебете птиц, в майских лучах солнца не ощущается присутствие Божьей Любви в нашем мире? Не случайно в церквях в день Вознесения повторяют такие слова о вездеприсутствии Господа в нашем мире: "Я с вами, и никто не одолеет вас!"

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