Депутат предложил уголовное наказание за фальсификации о Второй мировой

Наказание предлагается за возложение на СССР ответственности за развязывание Второй мировой войны либо отрицание основной роли СССР в победе над странами оси. А также - за распространение сведений о тождественности официальной политической идеологии СССР и нацизма, совершенные публично.

Штраф за это предлагается до трехсот тысяч рублей, а лишение свободы - до трех лет.

Если те же деяния совершены лицом с использованием своего служебного положения или СМИ, то наказание возрастет. Другим отягчающим обстоятельством предложено считать искусственное создание доказательств обвинения. За это предусмотрен штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей, а также лишение свободы на пять лет.

Правительство в своем отзыве указывает, что предложенные меры аналогичны санкциям частей первой и второй статьи 354.1 УК РФ. При этом данные, свидетельствующие о явной недостаточности или неэффективности существующих уголовно-правовых норм, не приводятся.

Верховный суд в своем заключении также обратил внимание, что уже предусмотрена ответственность за реабилитацию нацизма. По мнению ВС РФ, в связи с этим предлагаемая норма будет частично конкурировать с данной статьей. Для исключения данной конкуренции ВС предлагает дополнительно проработать вопрос о внесении изменений в статью 354.1 УК РФ, "направленных на обеспечение более полной уголовно-правовой охраны исторической памяти о причинах и итогах Второй мировой войны".