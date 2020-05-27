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"Девушка с татуировкой дракона" станет телесериалом

Новости
    27.05.2020, 14:13
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Героиню бестселлеров Стига Ларссона ждет очередная адаптация под экраны - Лисбет вернется на них в сериале от Amazon. Об этом передает Empire.

Фото: facebook.com/ PatrickAnimation
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При этом зрителю сулят абсолютно новую историю и новых персонажей в современных реалиях, а не переложение из угла в угол старых.

То есть это будет не продолжение какого-либо из ранее экранизированных сюжетов книг писателя.

Кто сыграет протагонистку, пока не известно.

Напомним: ранее образ Лисбет Саландер на себя примерили Нуми Рапас - в шведской линейке (три фильма + значительно удлиненная телеверсия), Руни Мара у Финчера в 2011-м и Клэр Фой в картине "Девушка, которая застряла в паутине" 2018-го Альвареса.

Сроки не обозначены.

Стиг Ларссон умер в ноябре 2004-го на 51-м году жизни.

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