"Девушка с татуировкой дракона" станет телесериалом

Героиню бестселлеров Стига Ларссона ждет очередная адаптация под экраны - Лисбет вернется на них в сериале от Amazon. Об этом передает Empire.

При этом зрителю сулят абсолютно новую историю и новых персонажей в современных реалиях, а не переложение из угла в угол старых.

То есть это будет не продолжение какого-либо из ранее экранизированных сюжетов книг писателя.

Кто сыграет протагонистку, пока не известно.

Напомним: ранее образ Лисбет Саландер на себя примерили Нуми Рапас - в шведской линейке (три фильма + значительно удлиненная телеверсия), Руни Мара у Финчера в 2011-м и Клэр Фой в картине "Девушка, которая застряла в паутине" 2018-го Альвареса.

Сроки не обозначены.

Стиг Ларссон умер в ноябре 2004-го на 51-м году жизни.