Для поступления в вуз потребуется электронная подпись

Федеральная кадастровая палата России добавила в перечень документов на поступление в вуз, которые с нынешнего года будут приниматься дистанционно, сертификат электронной подписи в одном из аккредитованных Минкомсвязью центров.

Об этом сообщается на официальном сайте ведомства, а подробности журналистам рассказали в пресс-службе.

Для дистанционной подачи собранного пакета документов по списку вуза необходимо наличие квалифицированной электронной подписи для физического лица, - разъясняют в кадастровой палате. - Получить ее может любой гражданин старше 14 лет. Сделать это можно в удостоверяющем центре, аккредитованном Минкомсвязи России. Естественно, в перечень аккредитованных центров с гарантией государственного учреждения входит и удостоверяющий центр Федеральной кадастровой палаты.

В дополнительных пояснениях сообщается, что применение электронной подписи особенно актуально в сложившейся эпидемиологической обстановке, а также существенно увеличивает возможности при выборе вуза у поступающих и упрощает их взаимодействие с приемными комиссиями. "Например, с ее помощью абитуриент из Ставрополя может подать документы в московский вуз, не выезжая из родного региона, и тем самым экономит время и деньги, которые обычно поступающие тратят на дорогу", - объясняет пресс-служба палаты.