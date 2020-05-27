"Горы драгоценностей" раскопали археологи на берегу Хуанхэ

Китайские археологи после снятия ограничений из-за пандемии коронавируса возобновили изучение сотен древних гробниц, обнаруженных на берегу реки Хуанхэ. В результате они обнаружили более 2000 предметов роскоши, в том числе многочисленные изделия из драгоценных металлов.

Как сообщает агентство "Синьхуа", более 600 древних гробниц были обнаружены археологами в провинции Хэнань в центральном Китае. Они расположены на берегу знаменитой Желтой реки.

Раскопки здесь начались в октябре 2017 года. В этом году они были временно приостановлены, но после снятия ограничений их возобновили. В результате археологи собрали огромную коллекцию предметов, которые представляют собой не только историческую и культурную, но и большую материальную ценность.

По словам Чжэн Личао, главы Института культурных реликвий и археологии города Санменся, общая площадь раскопок на сегодняшний день составляет около 37,6 тысячи квадратных метров.

В ходе земляных работ было обнаружено свыше 2030 погребальных предметов, в том числе роскошная керамика, бронзовые изделия, золотые и серебряные украшения и нефритовые артефакты.

Кроме того, была найдена целая партия редких культурных реликвий, в том числе бронзовый 2000-летний сосуд, изготовленный в форме лебедя, о котором "РГ" уже рассказывала.

По мнению археологов, почти половина найденных гробниц датируется временем между Периодом Воюющих Государств (475-221 гг. до н.э.) и периодом правления династии Хань (202 год до н.э. - 220 г. н.э.).

Остальные усыпальницы были построены позже. В частности, по их конструкциям и найденным внутри предметам удалось датировать часть гробниц периодами правления династий Тан (618-907 гг.), Сон (960-1276 гг.), Мин (1368-1644 гг.) и Цин (1644-1911 гг.).

К слову, эти захоронения во многом были найдены случайно. На 2017 год был запланирован старт проекта по реконструкции трущоб Санменся. Тогда и был обнаружен первый склеп.

Это поселение в древности играло важную роль, поскольку оно находилось между двумя древними столицами страны - городами Сиань и Лоян. Через этот городок проходил не только торговый путь, им пользовались и целые армии в своих военных кампаниях.