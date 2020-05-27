Эксперт рассказал, почему из-за коронавируса может случиться инсульт

Чем опасен новый коронавирус для людей, склонных к инсультам, как распознать инсульт и можно ли его предотвратить, рассказал "РГ" заведующий отделением хирургического лечения нарушений ритма сердца ФГБУ "3-го Центрального военного клинического госпиталя им. А.А. Вишневского Минобороны России", кандидат медицинских наук Григорий Громыко.

Врачи нашли связь между инсультом и коронавирусом. В группе риска женщины и пожилые люди. Фото: iStock / Chinnapong

Входят ли пациенты с инсультами в группу риска по COVID-19?

Григорий Громыко: Одно из осложнений коронавируса - тромбообразование. У людей, у которых COVID-19 протекает в средней или тяжелой форме, риск возникновения тромбов в легких или головном мозге значительно выше, поэтому они больше подвержены инсультам. Тромб закупоривает кровеносный сосуд, питающий участок головного мозга, к которому перестает поступать кровь, в результате он погибает. Таким образом возникает ишемический инсульт. То есть коронавирус может спровоцировать инсульты у тех людей, которые к ним склонны.

Как распознать инсульт?

Григорий Громыко: Самый частный симптом - нарушение речи: человек не может внятно говорить, путает слова, не выговаривает их. Также нарушается координация движения, чувствительность рук и ног. Появляется асимметрия лица, возникают проблемы с тонусом лицевых мышц, человек не может улыбнуться, показать язык. Может возникнуть двоение в глазах. Инсульт - это гибель участков головного мозга. В зависимости от того, какой участок погиб, такая функция и выпадает. Погиб участок, который отвечает за движение, - будут проблемы с движением, погиб участок, который отвечает за зрение, - будут проблемы со зрением.

Что делать при первых признаках инсульта?

Григорий Громыко: Любые нарушения, которые свидетельствуют об инсульте, - это повод вызвать врача. Шансы на выздоровление зависят от того, насколько быстро вы получили квалифицированную помощь. Из-за загруженности больниц многие сейчас стараются не обращаться лишний раз за медицинской помощью, надеются перетерпеть. Но при инсульте ждать нельзя, каждый час на счету. Отделения в больницах для таких пациентов сегодня продолжают работать.

Причины возникновения инсульта? Можно ли его предотвратить?

Григорий Громыко: Нужно понимать, что инсульты бывают двух видов. Основные причины геморрагического инсульта - повышенное давление, из-за которого стенки сосудов не выдерживают и лопаются, а также аномалии сосудов головного мозга: всевозможные аневризмы - слабые участки, которые даже при небольшом повышении давления могут лопнуть. Кровь растекается, образуется гематома, из-за которой погибает участок ткани мозга. Причиной ишемического инсульта становятся склеротические бляшки - то есть зарастание сосудов с возрастом, или тромбы, прилетевшие в сосуды головного мозга, чаще всего - из сердца. Именно поэтому спровоцировать такой инсульт могут сердечные заболевания, в частности - аритмия сердца. В этом случае профилактикой инсульта может стать операция. Делается она через прокол сосудов сердца без разрезов грудной клетки. Поэтому не стоит откладывать лечение кардиологических проблем до окончания инфекции.

Люди, склонные к инсультам, должны соблюдать рекомендации врача, в качестве профилактики принимать выписанные им препараты. Конечно, вести здоровый образ жизни, не пить, не курить, прислушиваться к своему организму, вовремя обращаться к врачу.

Кто больше всего подвержен инсультам?

Григорий Громыко: Ишемический инсульт чаще всего встречается у женщин. Реже инсульты случаются у молодых людей, обычно из-за врожденных аномалий сосудов. Большую роль играет наследственность, из-за которой бывают нарушения свертываемости крови, обмена холестерина, сердечные заболевания. Спровоцировать инсульт могут также перенесенные заболевания, например COVID-19.