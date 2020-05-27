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27.05.2020 13:45
Рубрика: Власть

"ЕР" внесла поправки об обязанности соблюдать тишину в ночное время

Текст: Татьяна Замахина
Депутаты фракции "Единая Россия" внесли в Госдуму законопроект о соблюдении прав соседей. Документ, в частности, не допускает нарушение тишины в многоквартирном доме в ночное время.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Документ актуален в связи с тем, что собственники квартир и нежилых помещений их часто сдают, отметили авторы. И если арендаторы или наниматели нарушают права соседей, то у собственников, предоставивших таким лицам помещения, нет никаких обязательств по пресечению нарушений. "Таким образом, собственник никак не мотивирован к осмотрительности при выборе потенциальных нанимателей или арендаторов", - говорится в сопроводительных материалах.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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Кроме того, зачастую такие арендаторы или наниматели меняются, и привлечение их к какой-либо ответственности практически становится невозможным.

- С учетом изложенного выше, предлагается ввести в Жилищный кодекс отдельную статью, содержащую требования к собственникам жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах по пресечению нарушений прав соседей со стороны лиц, допущенных собственниками в принадлежащие им жилые и нежилые помещения, - отметили авторы.

В поправках, во-первых, говорится об ответственности собственника за нарушение тишины в ночное время.

- Временной интервал, в течение которого не допускается нарушение тишины в многоквартирном доме, устанавливается законом субъекта РФ, - говорится в тексте законопроекта.

При этом нарушением тишины считается совершение действий, в результате которых звуки явно слышны за пределами помещения, ставшего их источником. Либо вибрация явно ощущается за пределами данного помещения. При этом источник звуков и вибрации может находиться как в жилом, так и в нежилом помещении.

Авторы предлагают не считать нарушением тишины звуки, появляющиеся в результате "обычной жизнедеятельности человека". Например, плач ребенка, шаги при ходьбе, шум воды в трубах. А также "не считаются" спасательные и аварийно-восстановительные работы.

Фото: iStock
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Если необходим ремонт в квартире, то, согласно поправкам, нужно будет обязательно предупредить соседей. Уведомление должно быть сделано, в частности, об их продолжительности. Предупредить можно путем "размещения объявления в общедоступных местах".

Административные санкции также предусмотрены за нанесение ущерба общему имуществу. В последнем случае устанавливается принцип солидарной ответственности, что дает возможность обращаться в суд с требованием о возмещении указанного ущерба как к лицу, непосредственно его причинившему, так и к собственнику.

Позже авторы намерены внести предложения по административным штрафам за нарушения, о которых говорится в этом законопроекте.

Документ подготовлен в целях реализации поручения президента от 30 апреля 2019 года, говорится в пояснительной записке.

- Предлагаемым законопроектом нормы повысят комфортность проживания в многоквартирных домах, а также может послужить началом формирования соседского права и повысить культуру межсоседских отношений в целом, - резюмировали авторы.

Власть Работа власти Внутренняя политика Власть Право Жилищное право Партии "Единая Россия" Законопроекты и комментарии

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