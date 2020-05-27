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27.05.2020 16:09
Рубрика: В мире

Еврокомиссия подготовила план спасения экономики Европы

Текст: Юрий Ершов

Правительство ЕС - Европейская комиссия (ЕК) - выделит 750 миллиардов евро на оздоровление пострадавшей из-за пандемии экономики союза. Нынешний кризис, самый разрушительный за послевоенное время, сократил экономику Европы на 7,4 процента, напоминает еженедельник Der Spiegel.

Фото: REUTERS/Manuel Silvestri
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Подготовленный председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен план восстановления европейского хозяйства призван в какой-то мере преодолеть обрушившиеся на Европу невзгоды.

Причем, как отмечает немецкая печать, программа ЕК значительно превышает предложенный ранее Берлином и Парижем план спасения экономики в 500 миллиардов евро. По задумке еврокомиссаров, предлагаемая помощь будет разделена на две части - 500 миллиардов евро будут выделены в виде безвозвратных пособий наиболее пострадавшим от коронавирусов странам южной Европы, в первую очередь Италии, Испании и Греции. Оставшиеся 250 миллиардов пойдут на кредиты.

Фото: Tobias SCHWARZ / AFP
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Так, Италия, скажем, может получить 81 миллиард евро пособий и 90 миллиардов евро кредитов. Испания соответственно - 77 и 63 миллиарда. Сама Германия, по данным Spiegel, получит 28 миллиардов безвозмездно, но никаких кредитов: учитывается финансовая мощь страны.

Свой новый план, а также рассчитанную на 2021-2027 годы программу финансовой помощи объемом почти в триллион евро, фон дер Ляйен представила в среду депутатам Европарламента.

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