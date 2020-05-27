Еврокомиссия подготовила план спасения экономики Европы

Правительство ЕС - Европейская комиссия (ЕК) - выделит 750 миллиардов евро на оздоровление пострадавшей из-за пандемии экономики союза. Нынешний кризис, самый разрушительный за послевоенное время, сократил экономику Европы на 7,4 процента, напоминает еженедельник Der Spiegel.

Подготовленный председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен план восстановления европейского хозяйства призван в какой-то мере преодолеть обрушившиеся на Европу невзгоды.

Причем, как отмечает немецкая печать, программа ЕК значительно превышает предложенный ранее Берлином и Парижем план спасения экономики в 500 миллиардов евро. По задумке еврокомиссаров, предлагаемая помощь будет разделена на две части - 500 миллиардов евро будут выделены в виде безвозвратных пособий наиболее пострадавшим от коронавирусов странам южной Европы, в первую очередь Италии, Испании и Греции. Оставшиеся 250 миллиардов пойдут на кредиты.

Так, Италия, скажем, может получить 81 миллиард евро пособий и 90 миллиардов евро кредитов. Испания соответственно - 77 и 63 миллиарда. Сама Германия, по данным Spiegel, получит 28 миллиардов безвозмездно, но никаких кредитов: учитывается финансовая мощь страны.

Свой новый план, а также рассчитанную на 2021-2027 годы программу финансовой помощи объемом почти в триллион евро, фон дер Ляйен представила в среду депутатам Европарламента.