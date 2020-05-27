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27.05.2020 15:09
Рубрика: Культура

Фильм "Спутник" в интернете посмотрели более 1 миллиона зрителей

Текст: Сусанна Альперина

"Безумству храбрых поем мы песню" - так можно было бы в наши дни сказать о продюсерах фильма Егора Абраменко "Спутник". Art Pictures Studio распространила релиз, что по итогам первого месяца онлайн-проката фильм "Спутник" посмотрели более 1 миллиона раз. Вот и ответ всем продюсерам, которые бережно держат картины "в закромах" до той поры, пока не откроются кинотеатры.

Фото: видеосервис START
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Таким образом картина производства кинокомпании "Водород", Art Pictures Studio, Hype Film, а также "НМГ Студии" и СТС стала самым популярным российским релизом 2020 года на каждой из онлайн-площадок, где состоялась ее премьера. Фильм вышел 23 апреля эксклюзивно в онлайн-кинотеатре more.tv (входит в Национальную Медиа Группу), видеосервисе Wink ("Ростелеком") и онлайн-кинотеатре ivi. Об этом писала "РГ". На каждом из трех сервисов картина Егора Абраменко привлекла рекордное количество зрителей, превзойдя показатели крупных голливудских релизов.

Напомним, что ранее кинотеатральный релиз "Спутника" был запланирован на апрель, но, в связи с введением карантинных мер, направленных на борьбу с распространением коронавирусной инфекции, и рекомендацией Минкультуры РФ кинотеатрам приостановить показы с 23 марта, создатели и продюсеры фильма приняли решение не переносить выход "Спутника" в кинотеатрах на неопределенный срок, а выпустить его в онлайн-формате. Премьера фильма состоялась весной этого года на престижном кинофестивале "Трайбека", который проходил в онлайн-формате.

Культура Кино и ТВ Наше кино Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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