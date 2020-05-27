Клубы в состоянии соблюдать все рекомендации, даже с учетом нормы о загрузке объектов не более чем на 50%. Это нужно для соблюдения в раздевалках, залах, в бассейне безопасной дистанции.

Летом число посетителей фитнес-центров падает. Поэтому соблюдать требования по расстановке оборудования в зале, а также по числу плавающих на дорожке в бассейне (максимум один человек на 10 кв. м дорожки) будет выполнимо. К тому же, по мнению представителей отрасли, бассейн является одним из самых безопасных мест - вода проходит несколько этапов очистки, фильтрацию, дезинфекцию.

"Это простые, понятные, легко выполнимые рекомендации. Они дают нам возможность запустить работу клубов на адекватных условиях", - говорит президент сети фитнес-клубов Alex Fitness Алексей Ковалев. "В нашем флагманском клубе площадь зала составляет тысячу квадратных метров. Поэтому 50 человек с новой расстановкой тренажеров поместятся легко, с учетом всех требований", - уверен Константин Черницов, управляющий партнер сети фитнес-клубов (клубы Forte Club, World Class, World Class Lite и "Физкульт") в Саратове.

"Рекомендации Роспотребнадзора позволят нам работать с загрузкой 50%, и в этих условиях мы сможем платить зарплату сотрудникам и коммунальные платежи", - говорит гендиректор сети "Территория Фитнеса" Александр Колмыков.

По словам Ольги Киселевой, большинство предложений отрасли санитарное ведомство включило в рекомендации. "Такой грамотный подход Роспотребнадзора, как верификация решений с бизнесом, который в этих условиях будет работать, это сильная модель взаимодействия государства и бизнеса. Мы ценим поддержку ведомства в это нелегкое для нашей индустрии время", - сказала президент Ассоциации.