ФСБ выявила 13 подпольных мастерских по модернизации оружия

ФСБ провела очередную масштабную операцию сразу в 10 регионах России против подпольных оружейников, которые занимались восстановлением боевых свойств гражданских образцов оружия и изготовлением боеприпасов.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ России, в результате проведенных по местам проживания и работы нелегальных оружейников оперативно-разыскных мероприятий из незаконного оборота изъято 188 единиц огнестрельного оружия.

Судя по кадрам оперативного видео, подозреваемых задерживали на улице быстро и жестко - они даже не успевали понять, что происходит. Других нелегальных оружейников задерживали по адресам проживания. Один из задержанных показывает склад оружия в гараже. Сначала он открывает ящик с минометными минами, а потом достает из под дивана ствол пулемета "Максим". На кадрах можно также увидеть большое количество оружия на все вкусы: от пистолетов до пулеметов и гранатометов, а еще станки и специальное оружейное оборудование.

Также в спецслужбе сообщили, что была прекращена деятельность 13 подпольных мастерских по модернизации оружия, которые располагались в Москве и Московской области, Санкт- Петербурга и Ленинградской области, Крыму, Удмуртии, Хабаровском крае, Ивановской, Новосибирской и Рязанской областях.

Изъятый во время обысков внушительный арсенал включал в себя 10 пулеметов "ПК", "РПК", "РПД", "MG-42", и "Максим". 27 автоматов "АК-12", "АК-103", "АКС-74У", "АКС- 74", "АК-74М", "АКМ". 14 пистолетов-пулеметов "Витязь", "Кедр", "ГОТШ", "ППС", "МР-38", "Thompson", "М-56", "RAK". 55 винтовок и карабинов ВСС "Винторез", "Мосина", "СВТ", "СКС", "СВД", "Mauser", "Каr 98", "CZ", "М-16", "М-4". 82 пистолета и револьвера "ТТ", "ПМ", "АПС", "ПЯ", "Colt", "Mauser", "Parabellum", "Browning", "Glock", "Star", "Walther", "Beretta", "Наган", "Smith&Wesson", "Astra". А также 3 гранатомета "РПГ-7В", "ГП-25", "РПГ-26", 35 гранат "Ф-1", "РГД-5", "РКГ", "Stielhandgranate", 20 килограммов взрывчатых веществ (порох, тротил), свыше 16000 патронов различного калибра, более 120 основных частей и комплектующих оружия, 3 приспособления для бесшумной стрельбы.

Как отметили в ФСБ, мероприятия по выявлению и пресечению противоправной деятельности, связанной с изготовлением и сбытом оружия, продолжаются.