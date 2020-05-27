Германия открывает выезд в 31 страну на период летних отпусков

Правительство Германия снимает с 15 июня предупреждение о поездках в 31 страну Европы, расчищая тем самым путь для международного летнего туризма в случае благоприятной эпидемиологической ситуации. В список входят 26 стран ЕС, включая соседнюю Австрию, а также Великобритания и не входящие в Шенген Исландия, Норвегия Швейцария и Лихтенштейн.

По данным телеканала ARD, предложения по организации пляжного отдыха содержатся в проекте документа кабинета. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас опубликовал 17 марта предупреждение о поездках по всему миру. Это был уникальный шаг, так как до сих пор запреты на выезд выносились только в том случае, если существует опасность для жизни и здоровья людей, особенно в зонах военных действий, таких как Сирия или Афганистан.

"Возрождение туризма важно для путешественников и туристической индустрии Германии, а также для экономической стабильности в соответствующих целевых странах", - говорится в заявлении немецкого МИД. При этом дипломаты предлагают заменить предупреждение о поездке на индивидуальные рекомендации для каждой отдельной страны, чтобы обеспечить наилучшую возможную защиту туристов от инфекции коронавируса.

Для обеспечения выезда туристов правительство Германии предлагает работать по единым критериям, применимым по всему ЕС, таким как верхний предел в 50 новых случаев заражения на 100 000 жителей в течение семи дней. В Германии такое превышение привело бы к повторному введению ограничительных мер.

Кроме того, отдельные страны должны разработать "устойчивые концепции" для соблюдения правил социальной дистанции и гигиены рук, ношения масок, а также для вентиляции и дезинфекции помещений. Концепции защиты учитывают также достаточные возможности тестирования, меры на случай болезни отдыхающих и вариантов лечения. Кроме того, Еврокомиссия должна разработать единые критерии по безопасности пассажиров и персонала на транспортных средствах, включая авиасообщение.