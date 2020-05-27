Глава МЭР предложил легализовать удаленный режим работы

Министр экономического развития Максим Решетников, выступая в Госдуме, заявил о необходимости легализовать удаленный режим работы в стране. Законопроект на эту тему уже подготовила "Единая Россия", внесение документа после экспертизы ожидается в июне.

Пандемия коронавируса ускорит процесс изменений в трудовом законодательстве, считает министр.

- Очевидно, что необходимо внести изменения, связанные с легализацией дистанционного режима работы, той самой "удаленки", - сказал Решетников.

Он добавил, что за время пандемии "очень многие почувствовали вкус удаленной работы, и далеко не все теперь готовы тратить время на то, чтобы добираться до места работы и обратно".

Как сообщили в "Единой России", депутаты фракции подготовили поправки в Трудовой кодекс, которые защитят права работника на "удаленке".

Как рассказал один из авторов поправок, первый зампред фракции Андрей Исаев, предполагается урегулировать время работы и отдыха сотрудника "на удаленке". "Если иное не предусмотрено трудовым договором, то работник сможет самостоятельно устанавливать себе график, - пояснил он. - При этом компания и сотрудник определят график взаимодействий - когда работодатель может звонить или писать в мессенджерах".

Если начальник сделает это не по форме или вне графика - работник сможет на сообщения не реагировать, уточнил он. "В случае острой необходимости - например, какой-либо чрезвычайной ситуации - сотрудника могут обязать работать сверхурочно, но только с его согласия - и тогда это время также должно оплачиваться дополнительно", - пояснил парламентарий.

Внесение поправок в Трудовой кодекс запланировано на июнь, а сейчас экспертную оценку документу дают Федерация независимых профсоюзов России и Российский союз предпринимателей и промышленников.

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев, комментируя поправки, заявил, что новые формы занятости и взаимодействия работодателя и работника в будущем будут только развиваться. Он уверен, что необходимо постоянно совершенствовать трудовое законодательство, чтобы защитить права работающих граждан. "Безусловно, мы должны делать это, учитывая мнение трудовых коллективов и предпринимателей, являющихся работодателями", - приводит слова Медведева пресс-служба партии.