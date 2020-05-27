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27.05.2020 17:16
Рубрика: Культура

Глобальный фестиваль стартует в пятницу

Текст: Валерий Кузнецов

Обещанный миру глобальный онлайн-кинофестиваль We Are One ("Мы едины"), который хотя бы отчасти должен компенсировать вынужденную паузу в жизни "земных" фестивалей, стартует уже 29 мая и продлится 10 дней.

Фестиваль организуют компания Tribeca Enterprises YouTube, и свои фильмы для него предоставили крупнейшие киносмотры мира, включая Берлинский, Каннский, Венецианский, форумы в Сан-Себастьяне, Токио, Карловых Варах, Макао… В его программе полнометражные и короткометражные картины, а также встречи с деятелями мирового кинематографа, VR-контент и музыкальные шоу.

Фото: Георгий Молодцов
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Будет показано более ста фильмов из 35 стран, из них 13 мировых и 31 онлайн-премьер. Среди наиболее примечательных "Рикки Пауэлл - индивидуалист" - документальная картина о легендарном фотографе, "Железный молот" - документальная лента о китайской звезде волейбола Дженни Ланг Пинь, мировая премьера японского короткометражного фильма "Ялтинская конференция онлайн" и другие.

Фестивали предоставили для глобального показа свои лучшие записи творческих встреч и дискуссий - со Стивеном Содербергом, Фрэнсисом Фордом Копполой, Гильермо дель Торо, Джейн Кэмпион, Клер Дени... Интересна коллекция фильмов в технике виртуальной реальности - среди них фантастический фильм с Биллом Скарсгардом "Атлас V".

Все фильмы будут доступны бесплатно в течение ограниченного времени. Предусмотрена возможность делать благотворительные взносы в Фонд борьбы с COVID-19.

Фестиваль можно будет смотреть на сайте. Его полная программа - здесь.

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