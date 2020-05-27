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27.05.2020 15:05
Рубрика: Общество

Госдума приняла закон, разрешающий студентам работать в школе

Текст: Ксения Колесникова
Государственная дума приняла во втором и третьем чтении законопроект, который позволит студентам вузов официально работать в школе, вести уроки и кружки.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Поправки вносятся в федеральный закон "Об образовании в РФ". Согласно документу, к педагогической деятельности в школе будут допускаться студенты - будущие педагоги, которые окончили не менее трех курсов и прошли соответствующую аттестацию. Они смогут вести уроки по школьным предметам.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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- К педагогической деятельности по программам дополнительного образования предлагается допускать студентов, которые учатся не только по педагогическим профессиям, но и студентов других вузов по окончанию двух курсов, - рассказала куратор законопроекта, зампредседателя Комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина.

Главное, чтобы программа их подготовки совпадала с направлением дополнительной программы - программы кружков, которые они хотят вести.

- Ответственность за принятие решений о том, что программа, по которой учатся студенты иных вузов, соответствует программе дополнительного образования, возлагается на работодателя, - рассказала Любовь Духанина. - Порядок допуска к педагогической деятельности определит Министерство просвещения по согласованию с Министерством науки и высшего образования и Министерством труда.

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Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, новые нормы создадут для студентов "возможность попробовать себя в профессии". Также инициатива поможет восполнить кадровый дефицит в школах.

- В школах, особенно в сельской местности, учителей не хватает. В первую очередь, предметников по иностранным языкам и информатике, - отметил Вячеслав Володин. - А бывают случаи, когда в середине года учитель увольняется, уходит в декретный отпуск. Подыскать замену сложно, а оставить класс без учителя нельзя.

По его словам, Госдума, приняв федеральный закон, реализовала поручение президента РФ.

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