Грызлов: Киев все дальше отходит от минских и нормандских договоренностей

Полномочный представитель России Борис Грызлов заявил, что представители Киева под разными предлогами сорвали работу четырех подгрупп контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.

"Даже обмен документами не смог полноценно состояться, хотя это отработанная процедура. Киевский театр абсурда продолжился и сегодня на заседании контактной группы", приводит слова Грызлова ТАСС.

Полпред отметил, что даже сам состав представителей со стороны Киева вызывает вопросы. Грызлов подчеркнул, что из-за позиции Киева весь процесс урегулирования тормозится, предложения Донбасса были оставлены киевской стороной без внимания. "Вопросы по обмену и освобождению из-за киевских позиций не решаются. Гарантий, необходимых для подготовки работы пропускных пунктов, Киев не дает - на обращения Донбасса нет ответа", - заявил Грызлов.

Он также сообщил, что украинская сторона не дает Донбассу гарантий безопасности, отказывается от проведения расследования и наказания военнослужащих ВСУ, виновных гибели гражданских лиц, в том числе детей. "Напомню, что вина киевской стороны подтверждается и данными ОБСЕ, и данными мониторинговой миссии ООН", - подчеркнул полпред.

"Этот вопрос был поставлен на прошлом заседании и не снимается. Вина киевской стороны бесспорна, но важно выяснить, в какой степени виновны военнослужащие ВСУ на месте, и в какой степени убийства и ранения гражданских людей были результатом приказа из Киева", - отметил Борис Грызлов. Кроме того, он особо подчеркнул, что Киев по всей видимости не собирается прекращать обстрелы, поскольку Украина "вновь отказалась принимать дополнительные меры по соблюдению режима прекращения огня".

Полпред РФ в целом выразил разочарование итогами заседания контактной группы. "Киев все дальше отходит от выполнения и минских договоренностей, и нормандских решений. Так дело не пойдет. После недавней пресс-конференции президента Зеленского ясно, какая задача решается. Президент Украины дал недвусмысленную оценку минским соглашениям, заявив, что они нужны для сохранения санкций против России. Всем становится понятной неизменная позиция Киева о невозможности каких-либо обсуждений урегулирования с представителями Донецка и Луганска, так как единственная задача украинской стороны - сохранение санкций", - отметил Грызлов.

Полномочный представитель России убежден, что власть в Киеве обманывает собственных граждан. "В минских договоренностях никаких санкций нет. Там есть обязательства Украины, те самые обязательства, которые президент Украины торжественно обещал выполнить в ходе своей избирательной кампании", приводит слова полпреда агентство.

Грызлов особо подчеркнул, что любые попытки Киева изменить минские договоренности, в том числе в части очередности выполнения мер, могут привести к непоправимым последствиям. "Россия как посредник и гарант Минского процесса продолжит проводить курс на приоритетность решения политических вопросов, на последовательное выполнение мер, предусмотренных минскими договоренностями, которые одобрены резолюцией Совета Безопасности ООН", - завершил российский полпред.