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27.05.2020 08:11
Рубрика: В мире

Губернатор Рио-де-Жанейро обвинил Болсонаро в политических преследованиях

Текст: Иван Карташов ("Российская газета", Бразилиа)
Губернатор штата Рио-де-Жанейро Уилсон Уитцел обвинил президента страны Жаира Болсонаро в политических преследованиях своих врагов из числа губернаторов. Во вторник утром в жилой резиденции Уитцела - дворце Ларанжейрас - прошли обыски.
Губернатор штата Рио-де-Жанейро Уилсон Уитцел. Фото: AFP/MAURO PIMENTEL Губернатор штата Рио-де-Жанейро Уилсон Уитцел. Фото: AFP/MAURO PIMENTEL
Губернатор штата Рио-де-Жанейро Уилсон Уитцел. Фото: AFP/MAURO PIMENTEL

"Не было найдено никаких ценностей, не было найдено драгоценностей. Найдена была только печаль мужчины и женщины из-за насилия, с которым эта акция политического преследования начинается в нашей стране. То, что случилось со мной, произойдет с другими губернаторами, которые рассматриваются в качестве врагов, - заявил губернатор, выступая перед журналистами после обысков. - "Президент верит, что я преследую его семью. И у него есть только эта альтернатива начать преследовать меня политически".

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
В Бразилии обостряется противостояние ветвей власти

Накануне Верховный суд юстиции Бразилии выдал ордер на обыск у губернатора в связи с подозрениями в его причастности к расхищению денежных средств, выделенных на строительство в Рио-де-Жанейро полевых госпиталей и закупку медицинского оборудования для борьбы с коронавирусом. Разрешение на обыск было получено после допроса главного обвиняемого по этому делу - бывшего заместителя главы минздрава штата по вопросам здравоохранения Габриэлла Невеса. Его арестовали седьмого мая, а 11 апреля сняли с занимаемой должности из-за выявленных нарушений при распределении контрактов на общую сумму свыше 200 тысяч долларов.

"Все нарушения расследовались по моим указаниям", - подчеркнул Уитцел, напомнив, что именно он был инициатором аудиторской проверки, которая выявила нарушения, приведшие к арестам в министерстве здравоохранения штата.

Президент Бразилии Жаир Болсонаро, отвечая на вопрос о ситуации вокруг губернатора Рио-де-Жанейро, с улыбкой на лице поздравил Федеральную полицию с проведенной операцией. Он также подчеркнул, что узнал о ней из новостных лент.

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