Чемпион мира 2014 года защитник Бенедикт Хеведес не прибыл в расположение "Локомотива".

Напомним, правительство РФ разрешило спортсменам и тренерам, которые являются гражданами других государств, вернуться в Россию. Как сообщил во вторник глава РПЛ Сергей Прядкин, все иностранные работники футбольных клубов уже приехали в нашу страну.

Однако один футболист все же принял решение не возвращаться. Это защитник "Локомотива" Бенедикт Хеведес, который ранее заявил о том, что опасается за свое здоровье из-за пандемии коронавируса. По его мнению, в Москве он рискует заразиться. Также стало известно о планах игрока по расторжению договора с клубом, который истекает только через год.

"Хеведеса в расположении команды нет", - сообщили ТАСС в пресс-службе "Локомотива".

О дальнейших взаимоотношениях между клубом и игроком пока не сообщается. Хеведес в этом сезоне провел 24 матча.

Сезон в РПЛ, прерванный 17 марта из-за пандемии коронавируса, возобновится во второй половине июня.