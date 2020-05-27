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27.05.2020 14:25
Рубрика: Спорт

Хеведес не прибыл в расположение "Локомотива"

Текст: Максим Домчев
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Чемпион мира 2014 года защитник Бенедикт Хеведес не прибыл в расположение "Локомотива".

Напомним, правительство РФ разрешило спортсменам и тренерам, которые являются гражданами других государств, вернуться в Россию. Как сообщил во вторник глава РПЛ Сергей Прядкин, все иностранные работники футбольных клубов уже приехали в нашу страну.

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Однако один футболист все же принял решение не возвращаться. Это защитник "Локомотива" Бенедикт Хеведес, который ранее заявил о том, что опасается за свое здоровье из-за пандемии коронавируса. По его мнению, в Москве он рискует заразиться. Также стало известно о планах игрока по расторжению договора с клубом, который истекает только через год.

"Хеведеса в расположении команды нет", - сообщили ТАСС в пресс-службе "Локомотива".

О дальнейших взаимоотношениях между клубом и игроком пока не сообщается. Хеведес в этом сезоне провел 24 матча.

Сезон в РПЛ, прерванный 17 марта из-за пандемии коронавируса, возобновится во второй половине июня.

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