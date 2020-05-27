Хроника коронавируса: Что произошло 27 мая

На сельскую ипотеку поступило заявок на 140 млрд рублей
Льготную сельскую ипотеку с начала года получили 3,8 тысячи человек в 61 регионе, кредитов выдано на 7,7 млрд рублей. При этом совокупный объем полученных банками заявок превышает 140 млрд рублей, сообщили в минсельхозе. Наибольшая активность наблюдается в Ленинградской и Новосибирской областях, республиках Башкортостан и Татарстан, а также в Удмуртии.
Отдохнуть летом получится только в России
Первые после перерыва, вызванного коронавирусом, туристические поездки за границу могут состояться не раньше осени. Такой прогноз сделали в Ассоциации туроператоров России. Однако в России курорты начнут работать уже с первого июня. В первую очередь здравницы примут тех, кто приедет с санаторной путевкой.
Брачное затишье
Пандемия коронавируса сократила число свадеб и разводов в столице. По данным управления ЗАГС, в апреле состоялись только 70% запланированных свадеб, остальные молодожены перенесли дату регистрации на лето или осень. При этом и количество разводов за тот же месяц сократилось на 65% по сравнению с апрелем 2019 года.
Студентам понравилась удаленка
Большая часть учащихся вузов - 72% - довольны тем, как проходят пары при удаленном обучении. Такие результаты показал опрос ВЦИОМ. Около 25% студентов отметили, что они в крайней степени удовлетворены учебой онлайн. Примерно столько же оказалось и недовольных дистанционным обучением.
Иммунитет проверят бесплатно
Столичные поликлиники начали проводить заборы крови для теста на антитела к коронавирусу. Исследование проводится бесплатно в 30 городских медучреждениях. Прием только по записи на электронном сервисе. Результат обещают в течение трех дней выложить в электронной медкарте.
Глава Удмуртии тоже заболел
Еще один чиновник подхватил коронавирус. На этот раз диагноз поставлен главе Удмуртии Александру Бречалову. Об этом он сам сообщил в социальных сетях, уточнив, что находится на самоизоляции и чувствует себя хорошо, поэтому повода для госпитализации нет.
Навигатор по детским онлайн-кружкам поможет родителям
Запущена платформа-навигатор по онлайн-курсам и кружкам для детей, которая поможет родителям организовать их досуг в условиях вынужденного сидения дома. Ее создали министерство просвещения совместно с Агентством стратегических инициатив. На платформе собраны лучшие онлайн-курсы и уроки от ведущих вузовских лабораторий, образовательных платформ, онлайн-школ и технологических компаний.
Инвестиции в нефтяную отрасль сократятся на треть
Нефтяники в этом году недосчитаются 1 трлн долларов инвестиций, этот показатель будет равен 2,5 трлн долларов, сообщило Международное энергетическое агентство. По мнению экспертов организации, причиной сильнейшего в истории падения инвестиций стали пандемия коронавируса и связанные с ней ограничительные меры.
Невнимательные водители получили 3,4 тысячи штрафов
Московские автовладельцы опротестовали больше 3,4 тысячи штрафов, выписанных им из-за небрежного оформления пропуска на машину - они допустили ошибку в букве или цифре госномера. Чтобы отменить такое наказание, достаточно подать заявление онлайн. Городские власти соглашаются, что техническая ошибка - это не нарушение карантинных ограничений.
Узбекистан готов отправить чартеры за экзаменаторами
Организовать специальные рейсы для доставки из России преподавателей вузов готовы власти Узбекистана. Их присутствие необходимо для проведения вступительных испытаний в филиалах российских вузов. Однако из-за пандемии коронавируса и связанных с ней ограничительных мер добраться до Ташкента профессорам и доцентам сейчас практически невозможно. Преподавателям обещают обеспечить идеально безопасные условия.
Отели Египта проверяют на COVID
Первые 78 отелей Египта прошли проверку на санитарную безопасность и получили сертификат о соответствии нормам здравоохранения, необходимый для возобновления работы в рамках мер по борьбе с COVID-19. Все они с 15 мая смогут работать, но при условии загрузки, не превышающей 25% емкости. С лета им позволят принимать до половины от максимально возможного числа гостей.
За последние сутки в России зарегистрировано 8338 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, из них в Москве - 2140 случаев. Всего в России зарегистрировано 370 680 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. С начала пандемии выздоровели 142 208 человек. Скончались 3968 человек.