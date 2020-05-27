Хроника коронавируса: Что произошло 27 мая

Немецкие водители экскурсионных автобусов взывают о помощи. Надпись над лобовым стеклом переводится как "Помогите". Из-за пандемии коронавируса власти Германии практически пресекли работу всей туристической отрасли. Как следствие, многие люди рискуют остаться без работы. Такая манифестация у стен Рейхстага в Берлине - еще одна попытка привлечь внимание властей к проблеме. Фото: EPA

На сельскую ипотеку поступило заявок на 140 млрд рублей

Льготную сельскую ипотеку с начала года получили 3,8 тысячи человек в 61 регионе, кредитов выдано на 7,7 млрд рублей. При этом совокупный объем полученных банками заявок превышает 140 млрд рублей, сообщили в минсельхозе. Наибольшая активность наблюдается в Ленинградской и Новосибирской областях, республиках Башкортостан и Татарстан, а также в Удмуртии.

Отдохнуть летом получится только в России

Первые после перерыва, вызванного коронавирусом, туристические поездки за границу могут состояться не раньше осени. Такой прогноз сделали в Ассоциации туроператоров России. Однако в России курорты начнут работать уже с первого июня. В первую очередь здравницы примут тех, кто приедет с санаторной путевкой.

Брачное затишье

Пандемия коронавируса сократила число свадеб и разводов в столице. По данным управления ЗАГС, в апреле состоялись только 70% запланированных свадеб, остальные молодожены перенесли дату регистрации на лето или осень. При этом и количество разводов за тот же месяц сократилось на 65% по сравнению с апрелем 2019 года.

Студентам понравилась удаленка

Большая часть учащихся вузов - 72% - довольны тем, как проходят пары при удаленном обучении. Такие результаты показал опрос ВЦИОМ. Около 25% студентов отметили, что они в крайней степени удовлетворены учебой онлайн. Примерно столько же оказалось и недовольных дистанционным обучением.

Иммунитет проверят бесплатно

Столичные поликлиники начали проводить заборы крови для теста на антитела к коронавирусу. Исследование проводится бесплатно в 30 городских медучреждениях. Прием только по записи на электронном сервисе. Результат обещают в течение трех дней выложить в электронной медкарте.

Глава Удмуртии тоже заболел

Еще один чиновник подхватил коронавирус. На этот раз диагноз поставлен главе Удмуртии Александру Бречалову. Об этом он сам сообщил в социальных сетях, уточнив, что находится на самоизоляции и чувствует себя хорошо, поэтому повода для госпитализации нет.

Навигатор по детским онлайн-кружкам поможет родителям

Запущена платформа-навигатор по онлайн-курсам и кружкам для детей, которая поможет родителям организовать их досуг в условиях вынужденного сидения дома. Ее создали министерство просвещения совместно с Агентством стратегических инициатив. На платформе собраны лучшие онлайн-курсы и уроки от ведущих вузовских лабораторий, образовательных платформ, онлайн-школ и технологических компаний.

Инвестиции в нефтяную отрасль сократятся на треть

Нефтяники в этом году недосчитаются 1 трлн долларов инвестиций, этот показатель будет равен 2,5 трлн долларов, сообщило Международное энергетическое агентство. По мнению экспертов организации, причиной сильнейшего в истории падения инвестиций стали пандемия коронавируса и связанные с ней ограничительные меры.

Невнимательные водители получили 3,4 тысячи штрафов

Московские автовладельцы опротестовали больше 3,4 тысячи штрафов, выписанных им из-за небрежного оформления пропуска на машину - они допустили ошибку в букве или цифре госномера. Чтобы отменить такое наказание, достаточно подать заявление онлайн. Городские власти соглашаются, что техническая ошибка - это не нарушение карантинных ограничений.

Узбекистан готов отправить чартеры за экзаменаторами

Организовать специальные рейсы для доставки из России преподавателей вузов готовы власти Узбекистана. Их присутствие необходимо для проведения вступительных испытаний в филиалах российских вузов. Однако из-за пандемии коронавируса и связанных с ней ограничительных мер добраться до Ташкента профессорам и доцентам сейчас практически невозможно. Преподавателям обещают обеспечить идеально безопасные условия.

Отели Египта проверяют на COVID

Первые 78 отелей Египта прошли проверку на санитарную безопасность и получили сертификат о соответствии нормам здравоохранения, необходимый для возобновления работы в рамках мер по борьбе с COVID-19. Все они с 15 мая смогут работать, но при условии загрузки, не превышающей 25% емкости. С лета им позволят принимать до половины от максимально возможного числа гостей.

Данные о заболевших

За последние сутки в России зарегистрировано 8338 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, из них в Москве - 2140 случаев. Всего в России зарегистрировано 370 680 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. С начала пандемии выздоровели 142 208 человек. Скончались 3968 человек.