Игорь Гончаров: Когда в лечении не обойтись без аппарата ИВЛ

Количество случаев тяжелого течения новой коронавирусной инфекции во всем мире достаточно велико. В результате поражения одной из главных "мишеней" болезни - легких - состояние пациента нередко становится критическим. О том, как медики борются с этим и спасают жизни больных COVID-19, "РГ" рассказал кардиолог и аритмолог Игорь Гончаров, представитель известной семейной династии врачей Гончаровых.

Скажите, когда и для чего врачи подключают больных к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ)?

Игорь Гончаров: Искусственная вентиляция легких - это возможность сохранить основные жизненные функции за счет автоматизированного обеспечения кислородом при невозможности физиологического газообмена в легких. ИВЛ не лечит - ИВЛ дает возможность выиграть время для лечения основного заболевания и его осложнений, дождаться периода, когда организм начнет восстанавливаться и дышать самостоятельно. В сегодняшней ситуации, при развитии дыхательной недостаточности, гипоксии при поражении COVID-19 решение о применении ИВЛ принимается с учетом регламентированных показаний и следования стандартам лечения пациентов, изложенным в соответствующих нормативных документах.

Есть ли шанс у "сложного" пациента выжить и выздороветь без применения ИВЛ? Что произойдет с ним, если не использовать этот аппарат?

Игорь Гончаров: Применение аппаратов ИВЛ - это крайняя мера во время терапии COVID-19. Если этого не сделать, то может наступить быстрая смерть от дыхательной недостаточности, без легких не выживешь. Но мелочей не бывает. Важно учитывать все: давность заболевания, характер его течения, объем поражения легких, вовлечение других органов - печени, почек, нервной системы и другое. Когда болезнь протекает в тяжелой форме, аппараты ИВЛ зачастую бывают последней надеждой на спасение жизни.

Производство аппаратов ИВЛ в России налажено в достаточном объеме для борьбы с пандемией коронавируса?

Игорь Гончаров: По моему мнению, российские производители смогут справиться с этой задачей. Вопрос импортозамещения аппаратов ИВЛ стоит очень остро по многим причинам. Важны скорость и большие объемы их поставок в центр и регионы. Кроме того, актуальны вопросы подготовки высококвалифицированных медицинских кадров в условиях нехватки времени на переподготовку и отсутствия эффективных программ краткосрочного обучения персонала, а также выхода из строя высококвалифицированных медработников с большим стажем в связи с заболеванием или смертью.

Соответствуют ли российские аппараты ИВЛ международным стандартам?

Игорь Гончаров: Да, конечно, соответствуют. Это всегда изложено в соответствующей документации к аппаратам, предоставляемой производителем в обязательном порядке.

Как вы считаете, современные российские аппараты ИВЛ, в частности разработки государственного "Концерна Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ), не уступают по качеству и цене зарубежным аналогам?

Игорь Гончаров: Я - врач, и не решаю вопросы сравнения стоимости и качества поставляемой в госучреждения медицинской аппаратуры. Эти вопросы вне моей компетенции. Однако известно, что в конце марта КРЭТ был назначен единственным поставщиком аппаратов ИВЛ для государственных и муниципальных учреждений. По общеизвестным из СМИ данным, приостановка Росздравнадзором поставок коснулась только тех моделей аппаратов ИВЛ, которые были произведены конкретным заводом после 1 апреля 2020 года. А произведенные ранее приборы "Авента М" достаточно надежны.

Нам следует реально оценивать медицинские и немедицинские факторы, усилия огромного количества людей разных специальностей, объединенных одной целью - выстроить надежную логистическую цепочку в борьбе с коронавирусом. Разрыв любого из звеньев этой цепи (отсутствие расходных материалов, задержка поставок, нехватка высококвалифицированных кадров, человеческий фактор при сменной работе с множеством вредных условий труда и многое другое) ставит под угрозу возможность спасения жизни пациента. А ведь это - спасти жизнь, реабилитировать, вернуть качество жизни и возможность трудиться - самая главная задача. Ради нее мы все работаем, каждый - на своем месте.