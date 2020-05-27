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27.05.2020 13:02
Рубрика: Общество

Инженерный чемпионат "CASE-IN" собрал 4700 участников

Текст: Ксения Колесникова
Более 4700 участников школьной, студенческой лиг и "Лиги молодых специалистов" поборолись за путевку в финал международного инженерного чемпионата "CASE-IN" - одного из проектов президентской платформы "Россия - страна возможностей".

Новый сезон чемпионата посвящен технологической модернизации России. Он стартовал в феврале и менее чем через месяц был переведен в дистанционный формат.

- Отборочные этапы для всех трех лиг чемпионата прошли в онлайне. Новый формат, несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию в стране, обеспечил доступность конкурса для будущих и молодых инженеров из всех регионов. Отборочные этапы всех трех лиг чемпионата объединили в этом году 4718 человек из разных уголков страны, − рассказал генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров.

Школьники, студенты и молодые специалисты решали реальные инженерные кейсы, которые им предлагали ведущие технологические компании. К примеру, Антон Орешин, Кирилл Сысоев и Лена Городецкая, - ученики самарского лицея "Технический" - разработали модель летающего ветрогенератора.

Фото: 1yar.tv
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Ученики 6-7 классов Александр Есипов, Степан Большаков, Илья Гуркин из Кемерово создали умную каску для контроля физического состояния рабочего и связи с диспетчером.

Девятиклассник Антон Суслов из лицея №2 Иркутска вместе с командой с командой разработал решения по сбору и сортировке пластика в Иркутской области.

Никита Пуршев, ученик 10 класса школы №28 Пятигорска изготовил ветрогенератор для работы в вентиляционных трубах.

Команды студенческой лиги соревновались по семи отраслевым направлениям: геологоразведка, горное дело, металлургия, нефтегазовое дело, нефтехимия, цифровой атом, электроэнергетика.

- Онлайн-формат позволил подключить к решению инженерных задач студентов 84 вузов. Мы организовали для студентов дополнительные отборочные этапы по направлениям "Металлургия" и "Цифровой атом", второй год подряд проведем Осенний кубок для школьников, студентов молодых специалистов. Планируем, что к концу года участниками чемпионата станут 10 000 школьников, студентов и молодых специалистов, - рассказал сопредседатель оргкомитета международного инженерного чемпионата "CASE-IN" Артем Королев.

Среди заданий студентов: повышение эффективности алмазопоисковых работ, новые способы переработки вторичного ванадийсодержащего сырья, решение проблем производства и транспортировки сжиженного природного газа, вторичная переработка пластика, развитие энергосистем СНГ и Балтии, "умный" ремонт для станков с ЧПУ, уменьшение загазованности карьеров, модернизация электросети России, увеличение срока службы оборудования гидроэнергетики.

Общество Образование

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