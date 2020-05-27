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27.05.2020 21:30
Рубрика: В мире

COVID требует чаевые

Итальянские предприниматели самостоятельно ввели COVID-налог
Текст: Нива Миракян ("Российская газета", Рим)
Российская газета - Федеральный выпуск № 114(8168)
Владельцы итальянских баров, ресторанов, салонов красоты, парикмахерских, которым удалось возобновить работу после двухмесячного перерыва, решили вернуть свои потери за счет потребителей и серьезной корректировки цен.

Предприниматели повысили стоимость оказываемых услуг в среднем на 2-4 евро. Не спросив предварительного разрешения у государства, они самолично ввели так называемый коронавирус-сбор, который отражается отдельной строкой прямо на фискальном чеке . Свой демарш бизнесмены объясняют необходимостью покрыть "навязанные" Минздравом Италии расходы, связанные с дезинфекцией помещений и приобретением средств антивирусной защиты.

Вот такая дополнительная строка «сбора на коронавирус» теперь встречается на чеках в Италии. Фото: twitter.com / livornoPress

По наблюдениям обозревателей, COVID-налогом в меньшей степени злоупотребляют бары и рестораны (видимо потому, что многие из них так и не открылись после карантина), а чаще всего к нему прибегают парикмахерские и косметологические кабинеты. Последние дошли до того, что буквально вынуждают клиентов приобретать по спекулятивной цене, 10 евро, одноразовые наборы, состоящие из одной маски и пары перчаток. "Реальность такова, что маски, дезинфицирующие средства стоят денег. Парикмахеры и косметологи находятся в наиболее уязвимом положении, им нужно как-то выживать", - оправдывает поведение коллег генеральный секретарь союза ремесленников Марко Аккорнеро.

Коронавирусный сбор начали взимать настолько регулярно, что жители Апеннин стали массово обращаться с жалобами в ассоциации защиты потребителей. При этом многие итальянцы относятся с пониманием к трудностям, свалившимся на плечи предпринимателей, но все же просят их учесть то обстоятельство, что сами они больше зарабатывать не стали.

Фото: EPA-EFE/GIUSEPPE LAMI
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"Мы получили сотни электронных сообщений практически со всех уголков Италии. Они сопровождаются доказательствами в виде чеков, на которых черным по белому выбит налог, введенный с целью компенсации расходов на приведение помещений в соответствие действующим нормам. Все это до боли напоминает Дикий Запад", - объясняет ситуацию президент ассоциации потребителей Codacons Карло Риенци, который уже направил заявление в финансовую полицию и в агентство антимонопольной политики Antirust.

Позицию Codacons полностью разделяет национальная ассоциация потребителей, которая спешит напомнить бизнесменам, что в недавнем правительственном декрете отражены меры, позволяющие им списывать с налогов до 60 процентов расходов, потраченных на средства по борьбе с распространением вируса.

Интересно, что официальные власти Италии на данном этапе решили остаться в стороне от этого конфликта, предпочтя пока не комментировать происходящее.

Возможен ли COVID-налог в России

В России работает централизованная система онлайн-касс, данные по чекам напрямую передаются в ФНС, поэтому возможностей для "маневров" с чеками у бизнеса не много. Подобных дополнительных строчек в чеке появиться не может без поправок в Налоговом кодексе, указывает старший научный сотрудник ИПЭИ РАНХиГС Сергей Белев. Точнее, если COVID-налог имеет статус добровольного пожертвования, он может включаться в чек, но это работает по принципу "шкатулки милосердия", в которую можно кинуть мелочь: потребитель должен быть заранее об этом оповещен, и его право - платить или нет.

К тому же сейчас попытки бизнеса переложить возросшие издержки на потребителей в основном терпят неудачу. Клиенты просто перестают покупать подорожавшую услугу или товар.

Подготовила Екатерина Петрова

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