Владельцы итальянских баров, ресторанов, салонов красоты, парикмахерских, которым удалось возобновить работу после двухмесячного перерыва, решили вернуть свои потери за счет потребителей и серьезной корректировки цен.

Предприниматели повысили стоимость оказываемых услуг в среднем на 2-4 евро. Не спросив предварительного разрешения у государства, они самолично ввели так называемый коронавирус-сбор, который отражается отдельной строкой прямо на фискальном чеке . Свой демарш бизнесмены объясняют необходимостью покрыть "навязанные" Минздравом Италии расходы, связанные с дезинфекцией помещений и приобретением средств антивирусной защиты.

Вот такая дополнительная строка «сбора на коронавирус» теперь встречается на чеках в Италии. Фото: twitter.com / livornoPress

По наблюдениям обозревателей, COVID-налогом в меньшей степени злоупотребляют бары и рестораны (видимо потому, что многие из них так и не открылись после карантина), а чаще всего к нему прибегают парикмахерские и косметологические кабинеты. Последние дошли до того, что буквально вынуждают клиентов приобретать по спекулятивной цене, 10 евро, одноразовые наборы, состоящие из одной маски и пары перчаток. "Реальность такова, что маски, дезинфицирующие средства стоят денег. Парикмахеры и косметологи находятся в наиболее уязвимом положении, им нужно как-то выживать", - оправдывает поведение коллег генеральный секретарь союза ремесленников Марко Аккорнеро.

Коронавирусный сбор начали взимать настолько регулярно, что жители Апеннин стали массово обращаться с жалобами в ассоциации защиты потребителей. При этом многие итальянцы относятся с пониманием к трудностям, свалившимся на плечи предпринимателей, но все же просят их учесть то обстоятельство, что сами они больше зарабатывать не стали.

"Мы получили сотни электронных сообщений практически со всех уголков Италии. Они сопровождаются доказательствами в виде чеков, на которых черным по белому выбит налог, введенный с целью компенсации расходов на приведение помещений в соответствие действующим нормам. Все это до боли напоминает Дикий Запад", - объясняет ситуацию президент ассоциации потребителей Codacons Карло Риенци, который уже направил заявление в финансовую полицию и в агентство антимонопольной политики Antirust.

Позицию Codacons полностью разделяет национальная ассоциация потребителей, которая спешит напомнить бизнесменам, что в недавнем правительственном декрете отражены меры, позволяющие им списывать с налогов до 60 процентов расходов, потраченных на средства по борьбе с распространением вируса.

Интересно, что официальные власти Италии на данном этапе решили остаться в стороне от этого конфликта, предпочтя пока не комментировать происходящее.

Возможен ли COVID-налог в России

В России работает централизованная система онлайн-касс, данные по чекам напрямую передаются в ФНС, поэтому возможностей для "маневров" с чеками у бизнеса не много. Подобных дополнительных строчек в чеке появиться не может без поправок в Налоговом кодексе, указывает старший научный сотрудник ИПЭИ РАНХиГС Сергей Белев. Точнее, если COVID-налог имеет статус добровольного пожертвования, он может включаться в чек, но это работает по принципу "шкатулки милосердия", в которую можно кинуть мелочь: потребитель должен быть заранее об этом оповещен, и его право - платить или нет.

К тому же сейчас попытки бизнеса переложить возросшие издержки на потребителей в основном терпят неудачу. Клиенты просто перестают покупать подорожавшую услугу или товар.

Подготовила Екатерина Петрова